Syyrian sotilaslentokentällä useita räjähdyksiä

Syyrian pääkaupunki Damaskoksen lähellä sijaitsevalla sotilaslentokentällä tapahtui lauantain ja sunnuntain vastaisena yönä voimakkaita räjähdyksiä, kertovat CNN ja BBC.

Syyrian hallintoa tukeva yksityinen uutissivusto al-Mayadeen kertoi, että räjähdykset johtuivat Israelin ohjusiskuista. Syyrian valtiolliset mediat ovat kuitenkin kiistäneet sotilaslähteisiin viitaten tiedon, että Israel olisi iskenyt lentokentälle.

The Syrian Arab News Agency ja valtiolliset tv-uustiset ovat kertoneet, että lentokentän läheisyydessä on räjähtänyt ammusvarasto sähkökatkoksen takia.

#BREAKING: Syrian opposition claim an Israeli airstrike caused explosions at Mezzeh Military Airport near #Damascus; Syrian Gov. Officials claim: 'No attack. Just a fire due to an Electric Short circuit' pic.twitter.com/bnZKcYW5je

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 2, 2018