Syyrialaiset pakenevat pommituksia, suurin ihmisaalto sitten 2011

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjää on painostettu ankarasti lopettamaan Idlibin pommitukset.

Syyrian ja Venäjän joukkojen pommitukset Idlibin kaupungissa ovat ajaneet jopa 300 000 ihmistä Turkin rajalle, kansalaisjärjestöt kertoivat Istanbulissa pidetyssä lehdistötilaisuudessa. Asiasta uutisoi The New Arab.

Kyse on suurimmasta aallosta sitten kriisin alkamisen Syyriassa vuonna 2011.

Turkki, jossa on jo yli kolme miljoonaa Syyrian pakolaista, on tiukentanut rajavalvontaansa ja Ankarasta on painostettu Venäjää lopettamaan Idlibin pommitukset.

Myös ihmisoikeusryhmät ovat vaatineet, että YK:n turvallisuusneuvosto ryhtyisi välittömästi toimiin, jotta osapuolet saataisiin neuvottelemaan keskenään. Pakolaisten virratessa rajoille turkkilaiset asiantuntijat toivoisivat EU:n ottavan lisää vastuuta.

– Jos Euroopan unioni suostuu siihen, että kaikki uudet pakolaiset kuljetetaan turkkilaiselta rajalta heille, niin Turkin rajapolitiikka voi muuttua. Muuten Turkki maailman suurimpana pakolaisten vastaanottajana ei pysty ottamaan enää lisää pakolaisia, kommentoi Omer Ozkizilcik Ankarassa toimivan SETA-säätiön turvallisuustutkimuksen osastolta.