Syyrian ISIS-vankiloissa on yhä suomalaisia – näin suojelupoliisi arvioi uhkaa

Palaajien kerrotaan lisäävän terrorismin uhkaa Suomessa ja muualla Euroopassa.

Suojelupoliisin (supo) mukaan Koillis-Syyrian Isis-vankiloissa on edelleen suomalaisia.

– Syyriassa Hasaken provinssissa sijaitsevissa vankiloissa on todennäköisesti vangittuina myös eurooppalaisia vierastaistelijoita. Suojelupoliisin tiedossa on yksittäisiä Suomen kansalaisia, jotka ovat tai ovat olleet alueen pidätyskeskuksissa, supon viestinnästä kerrotaan Verkkouutisille.

Supo on kuitenkin vaitonainen siitä, millä tavalla kyseessä olevat suomalaiset ovat olleet mukana Isisin toiminnassa.

– Kyse on niin pienestä joukosta, ettemme voi kommentoida asiaa heidän yksityisyydensuojansa vuoksi, viestinnästä kerrotaan.

Syyrian kurdialueiden turvallisuustilanne on heikentynyt. Terroristijärjestö Isis teki toissa viikolla iskun Koillis-Syyriassa Hasakan kaupungissa sijaitsevaan Ghwayranin vankilaan ja yritti vapauttaa siellä istuvia Isis-taistelijoita. Se oli Isisin suurin isku sen jälkeen, kun sen joukot lyötiin Syyriassa liki kolme vuotta sitten.

Kurdit ovat varoittaneet, etteivät he pysty kontrolloimaan ikuisesti hallinnoimallaan alueella olevia pidätyskeskuksia ja leirejä. Koillis-Syyrian vankiloissa ja leireillä on arvioiden mukaan yli 10 000 Isis-vankia. Heistä osa on vierastaistelijoita. Leireillä on myös Isis-taistelijoiden perheenjäseniä ja pakolaisia.

Ulkoministeriön erityisedustaja Jussi Tannerin mukaan alueella on laskentatavasta riippuen 4–5 suurta pidätyskeskusta ja yksi nuorille pojille tarkoitettu nuorisvankilan tapainen laitos. Myös Tanner kertoi VU:lle, että vankiloissa on suomalaisia.

– Voin sanoa, että siellä on suomalaisia hyvin pieni määrä. Mutta en voi sanoa sen tarkemmin, Tanner sanoi viikonloppuna.

Uhka-arvio joka palaajasta

VU kysyi supolta muun muassa, miten pidätyskeskuksissa yhä olevien mahdollista Suomeen paluuta ja siihen liittyviä riskejä arvioidaan.

Suposta kerrotaan, että jokaisen aikuisen palaajan aiheuttamasta mahdollisesta turvallisuusuhkasta ja sen hallinnasta on tehty yksilöllinen arviointi.

– Riskiarvioiden ja muiden tekijöiden perusteella muodostetaan kokonaiskuva palaajien aiheuttamasta uhkasta. Näistä uhka-arvioista ja niiden mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä Suojelupoliisissa emme voi kertoa enempää, sillä operatiivinen työmme on salassa pidettävää, suojelupoliisin viestinnästä kommentoidaan.

Supo korostaa, että Suomesta konfliktialueelle aikanaan muuttaneet aikuiset olivat jo lähtiessään kytköksissä radikaali-islamismiin ja alueella vietetty aika on voinut vahvistaa ideologiaa.

– Syyrian ja Irakin konfliktialueelta palaavat jatkavat todennäköisesti Suomessa radikaalia toimintaansa, kuten radikaali-islamistisen ideologian levittämistä tai kannattajien hankkimista toiminnalle. Keskeinen uhkatekijä ovat konfliktialueella muodostuneet yhteydet ja verkostot. Palaajailmiö lisää terrorismin uhkaa Suomessa ja Euroopassa sekä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.