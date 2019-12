Syyrian armeija otti kiinni al-Holilta salakuljetettuja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eurooppalaisia naisia ja lapsia on paennut al-Holista viime kuukausina 20-30.

Al-Holin vankileiriltä salakuljetettuja ruotsalaisnaisia ja lapsia on otettu kiinni Syyriassa, uutisoi Ruotsin yleisradio SVT. Kiinniotetut ovat osa noin 20–30 eurooppalaisen naisen ja lapsen joukkoa, joka on paennut leiriltä viime kuukausien aikana.

Syyrian armeijan kiinniottamien naisten tilanne tuli ilmi, kun eräs naisista otti yhteyttä Ruotsissa asuvaan isäänsä. Nainen lähetti isälleen ääniviestin, jossa kertoo tapahtumista.

Tyttären antamien tietojen mukaan heitä pidetään vangittuna vankilassa, joka on lähellä Syyrian pääkaupunki Damaskosta. Vangiksi otettuja on kuulusteltu, ja tällä hetkellä he odottavat mahdollisia tuomioita.

Henkilöiden kansallisuuksista ei ole toistaiseksi varmuutta. SVT:n saamien tietojen mukaan heidän joukossaan olisi 2–6 ruotsalaista naista ja lasta.

Ulkoministeriö kertoo Helsingin Sanomille, ettei joukossa ole suomalaisia.

Ruotsin ulkoministeriö vahvistaa SVT:lle kuulleensa tapauksesta ja olleensa yhteydessä sukulaisiin, mutta ei muuten kommentoi tapausta.