Syyrian armeija etenee maan pohjoisosissa

Syyrian hallituksen puolella taistelevien joukkojen väitetään edenneen maan pohjoisosassa sijaitsevaan Manbijin kaupunkiin.

BBC:n mukaan joukot saapuivat paikalle kurdien YPG-miliisin kutsusta. Kurditaistelijoiden arvellaan vetäytyneen Turkin mahdollisen hyökkäyksen vuoksi, sillä rajan tuntumaan on keskitetty viime viikkojen aikana runsaasti Turkin asevoimien kalustoa.

Manbijin lähettyville sijoitettujen amerikkalaisjoukkojen kerrotaan olevan edelleen alueella presidentti Donald Trumpin vetäytymispäätöksestä huolimatta.

Yhdysvaltain johtama koalitio kiisti perjantaina iltapäivällä Manbijin sotilaallisen tilanteen muuttuneen.

– Havaintojemme mukaan tiedot sotilasjoukkoja koskevista muutoksista eivät pidä paikkaansa. Kehotamme kaikkia osapuolia kunnioittamaan kaupungin asukkaiden turvallisuutta, koalitio kirjoittaa Twitterissä.

Alueen tilanteesta liikkui perjantain aikana ristiriitaisia tietoja. Paikallislähteiden mukaan syyrialaisjoukkojen tarkoituksena ei ole välttämättä edetä itse kaupunkiin asti, vaan ennalta sovitulle rajalinjalle Turkin tukemien taistelijoiden kanssa.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan syytti perjantaina Syyrian hallitusta Manbijia koskevasta ”psykologisesta operaatiosta” ja perättömien tietojen levittämisestä. Syyrian armeija puolestaan ilmoitti joukkojensa nostaneen valtiolipun salkoon Manbijin keskustassa.

American troops remain in Manbij, Syria despite Syrian forces being outside the city. No immediate plans to pull them out, U.S. officials say. Today, U.S.-backed Kurdish militia says it wants to give Manbij back to Syrian forces, not Turkish forces who would be seen as invaders

— Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) December 28, 2018