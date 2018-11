Syyrian pakolainen jäi lentokentälle jumiin seitsemäksi kuukaudeksi

Syyrialainen Hassan al-Kontar on saapunut Kanadan Vancouveriin vietettyään yli seitsemän kuukautta Kuala Lumpurin lentokentällä Malesiassa. Ennen Kanadaan pääsyään hän vietti kaksi kuukautta Malesiassa pidätyskeskuksessa.

Hassan al-Kontarin tapauksen – joka muistuttaa paljon Terminaali-elokuvan tapahtumia – taustalla on Syyrian sota. Al-Kontar työskenteli Arabiemiraateissa, kun sota syttyi vuonna 2011.

BBC:n mukaan hän ei voinut uusia passiaan, koska ei ollut suorittanut asepalvelusta loppuun kotimaassaan. Hän ei halunnut palata Syyriaan, koska pelkäsi joutuvansa sotajoukkoihin tai vankilaan. Al-Kontar jäi laittomasti Arabiemiraatteihin, jossa hän joutui pidätetyksi vuonna 2016.

Vuonna 2017 hän onnistui saamaan uuden passin mutta joutui karkotetuksi Malesiaan, jonne hän sai kolmen kuukauden turistiviisumin.

Maaliskuussa 2018 viisumin umpeuduttua hän yritti päästä Kuala Lumpurin lentokentältä lähtemään Turkkiin, mutta häntä ei päästetty koneeseen. Sen jälkeen hän pyrki Kambodžaan, josta hänet lähetettiin takaisin.

Malesiaan häntä ei päästetty takaisin, koska viisumi oli umpeutunut.

Hän vietti yli seitsemän kuukautta lentokentän 2. terminaalin saapuvien alueella ja eli ruualla, jota lentoyhtiöiden henkilökunta lahjoitti hänelle. Washington Postin mukaan yönsä hän nukkui porraskuilussa ja kuntoaan hän piti yllä käyttämällä kävelyhihnoja juoksumattona.

Hän haki turvapaikkaa Ecuadorista ja Kambodžasta kummassakaan onnistumatta.

Hassan al-Kontarin tapaus sai globaalia huomiota, kun hän alkoi kertoa Twitterissä elämästään humoristiseen sävyyn. Heinäkuussa hän julkaisi kuvan Air Asian koneesta, jonka kyljessä lukee englanniksi ”Nyt kaikki voivat lentää”.

− Teidän pitäisi harkita lisäävänne pari sanaa: ”Paitsi Hassan”. Voiko tilanne olla yhtään ironisempi? Hän kirjoittaa.

Hassan al-Kontar saapui Kanadaan pakolaisena avustusjärjestöjen tukemana.

When life tries to mock you !!!! this is what I read every day. 😅🛫

🤔🤔You should consider adding two more words for more precision, everyone can fly "EXCEPT HASSAN"

Can the situation be more ironic !!! 😏😏#syrian_stuck_at_airport #mystory_Hassan #airport_is_my_home pic.twitter.com/G1yA1FU8xk

— Hassan Al Kontar (@Kontar81) July 9, 2018