Syyriaa tarkkaileva Ruotsin tiedustelukone ihmetyttää

S102B Korpenin on arveltu keräävän tietoa, jolla voi olla myöhemmin käyttöä Itämeren alueella.

Ruotsin ilmavoimien muunneltu Gulfstream-suihkukone herättää hämmennystä Välimerellä.

The Aviationist -julkaisun mukaan elektroniseen tiedusteluun suunniteltu S102B Korpen -lentokone on kaarrellut viime päivinä Syyrian ja Libanonin edustalla.

Ruotsilla on käytössä on kaksi vastaavaa konetta, jotka on rakennettu alun perin yrityskäyttöön suunniteltujen Gulfstream IVSP -suihkukoneiden pohjalta.

Korpen-lentokoneet toimivat yleensä Itämeren alueella, jossa ne lentävät korkealla kansainvälisessä ilmatilassa ja suorittavat elektronista tiedustelua. Ruotsi on käyttänyt koneita erityisesti Kaliningradin alueen tarkkailuun.

Venäläiset Su-27-hävittäjät on usein lähetetty ajamaan Korpenit kauemmas.

Kyproksen Larnakasta käsin toimiva lentokone on ilmeisesti kerännyt viime aikoina elektronista tiedustelua Syyrian sijoitetuista venäläisjoukoista.

Transponderin mukaan kone lensi toukokuun 1. päivänä kaksi kertaa Syyrian, Libanonin, Israelin ja Egyptin edustalla. Monen muun valtion tiedustelukoneet toimivat samalla alueella.

Koneen on arveltu keräävän erityisesti sellaista tiedustelutietoa, jolla voi olla myöhemmin käyttöä myös Itämeren alueella. Venäjä on testannut Syyrian sisällissodassa uutta sotilasmateriaaliaan, minkä vuoksi alue on houkutteleva tiedustelupalveluiden näkökulmasta.

Also today this Swedish Air Force Gulfstream S102B (102003) departed from Larnaca, #Cyprus, is making an ELINT mission over eastern Mediterranean Sea off #Syria, #Lebanon, #Israel and #Egypt coast. pic.twitter.com/lOyPQi7lzA — ItaMilRadar (@ItaMilRadar) May 3, 2018