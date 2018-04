Syyria ja 2021 pääsotaharjoitus esillä tp-utvassa

Tasavallan presidentti ja ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat Syyrian tilanteesta.

Syyrian konfliktissa on toistuvasti käytetty kemiallisia aseita. Suomi on tuominnut 7. huhtikuuta Dumaan tehdyn iskun. Kemiallisten aseiden käyttö on kielletty kansainvälisellä sopimuksella (CWC), jonka osapuoli Syyria on. Kemiallisten aseiden kieltojärjestön (OPCW) tiedonkeruumissio on Syyriassa selvittääkseen todisteita kemiallisen aseen käytöstä paikan päällä.

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta toteaa, että kemiallisten aseiden käyttö ei voi jäädä seurauksitta. Yhdysvaltojen, Ranskan ja Ison-Britannian 14. huhtikuuta Syyriaan tekemien ohjusiskujen tarkoituksena oli heikentää Syyrian kykyä käyttää kemiallisia aseita ja osoittaa, että niiden käyttöä ei hyväksytä.

EU:n ulkoasiainneuvosto tuomitsi 16. huhtikuuta yksimielisesti kemiallisten aseiden käytön ja ilmaisi tukensa kaikille niiden käyttöä ehkäiseville toimille.

Suomi toimii kemiallisiin iskuihin syyllistyneiden saattamiseksi vastuuseen teoistaan. Suomi liittyi 16. huhtikuuta kansainväliseen kumppanuuteen kemiallisten aseiden käyttöä koskevaa rankaisemattomuutta vastaan (ns. Pariisin kumppanuus). Suomi rahoittaa YK:n vastuuvelvollisuusmekanismia.

– Syyrian konfliktiin ja inhimilliseen hätään saadaan kestävä ratkaisu ainoastaan YK-vetoisten poliittisten neuvottelujen kautta. Suomi korostaa YK:n turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenmaiden keskeistä vastuuta ratkaisuun pääsemisestä sekä kemiallisiin iskuihin syyllistyneiden saattamisesta vastuuseen, tp-utva toteaa.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta linjasivat lisäksi, että kansallisen pääsotaharjoituksen yhteydessä vuonna 2021 järjestetään laaja kansainvälinen harjoitus.

– Tavoitteena on vahvistaa Suomen puolustusta ja valmiutta sekä harjoitella kansainvälisen avun vastaanottamista ja yhteistoimintakykyä. Harjoituksen yksityiskohdat tarkentuvat suunnittelun edetessä, tp-utva toteaa.