”Syrjivää ja väkivaltaista” – feminismiä vastaan uusi liike

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eteläkorealaisten aktivistien mukaan nuoria miehiä syytetään aiemman sukupolven virheistä.

Feminismiä vastustava, ”oikeudenmukaisuutta miehille” ajava liike on kerännyt yhä laajempaa suosiota Etelä-Koreassa.

Ryhmä ilmoittaa tavoitteekseen juridisen oikeudenmukaisuuden, vihan vastustamisen ja todellisen sukupuolten välisen tasa-arvon. Liikkeen keulahahmona toimiva 29-vuotias Moon Sung-ho järjesti syyskuun alussa maan parlamentissa aihetta käsitelleen paneelikeskustelun.

– Feminismissä ei ole enää kyse sukupuolten tasa-arvosta. Se on sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja toimintamenetelmiltään väkivaltaista ja vihamielistä, Moon sanoi CNN:n mukaan.

Ryhmä perustettiin vastalauseena kohua herättäneelle oikeustapaukselle, jossa 39-vuotias yrittäjä tuomittiin kuuden kuukauden vankeusrangaistukseen ravintolassa tapahtuneen välikohtauksen vuoksi. Syytteiden mukaan ravintoloitsija oli tarttunut naisen takapuoleen. Arvostelijat pitivät tuomiota kyseenalaisena, sillä se perustui ainoastaan uhrin kertomukseen.

Etelä-Korean mediassa on käsitelty viime vuosina näyttävästi muun muassa pop-tähtiin ja poliitikkoihin kohdistuneita syytöksiä seksuaalisesta ahdistelusta. Me too -kampanjan koetut ylilyönnit ovat herättäneet samalla voimakkaan vastareaktion.

Realmeter-yhtiön viime vuonna toteuttaman kyselyn mukaan 76 prosenttia 20–30-vuotiasta ja 66 prosenttia 30–40-vuotiaista eteläkorealaisista miehistä ilmoitti vastustavansa feminismiä. Lähes 60 prosenttia nuorista piti sukupuolikysymyksiä suurimpana yhteiskunnallisten konfliktien lähteenä.

Park-nimimerkkiä käyttävä, noin 20-vuotias kauppatieteiden opiskelija hämmästelee väitteitä, joiden mukaan nuoret naiset olisivat heikommassa asemassa Etelä-Koreassa.

– Siitä olen samaa mieltä, että 40- ja 50-vuotiaat naiset ovat tehneet uhrauksia. Mutta en usko, että 20-30-vuotiaat ovat kohdanneet minkäänlaista syrjintää, Park sanoo.

Sukupuolikiintiöt pätevyyden tilalle

Toinen CNN:n haastattelema opiskelija kertoo istuvansa baareissa kauempana naisista välttääkseen perättömät ahdistelusyytökset. Hän toteaa kannattaneensa aiemmin feminismiä, mutta huomanneensa liikkeen ajavan nykyisin naisten ylivaltaa miesten kustannuksella.

– Patriarkaaliset valtarakenteet ja sukupuoleen perustuva syrjintä ovat vanhemman sukupolven ongelma, mutta nyt siitä rangaistaan 20-vuotiaita miehiä, opiskelija pohtii.

Etelä-Korean nuoria miehiä kismittää erityisesti 21–24 kuukauden pakollinen asevelvollisuus, joka on rajattu vain miehille. Hallitus on samanaikaisesti pyrkinyt edistämään nuorten naisten pääsyä työmarkkinoille uusilla hankkeilla.

Viime vuonna keskusteltiin suunnitelmasta, jossa suuria yksityisen sektorin yrityksiä kannustettaisiin ”miesvaltaisen yrityskulttuurin” romuttamiseen palkkaamalla lisää naisia.

– Aiemmin rekrytointiprosessi perustui osaamiseen. Sukupuolikiintiöiden vuoksi tilanne voi muuttua epäreiluksi, opiskelija toteaa.