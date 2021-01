Syöpälääkärin joululahja asiakkaille – antoi 530000 euron velat anteeksi

Yhdysvaltain Arkansasin osavaltiossa asuva syöpälääkäri päätti antaa 200 asiakkaansa velat anteeksi, kertoo uutissivusto Good Morning America.

Velkojen yhteenlaskettu arvo on lähes 650 000 dollaria (530 000 euroa).

Toimittuaan lääkärinä kolmekymmentä vuotta Omar Atiq sulki syöpähoitolaitoksensa viime vuoden helmikuussa.

Hän keräsi aluksi rästiin jääneitä maksuja perintätoimiston kautta. Hän alkoi kuitenkin ajatella, että koronapandemia on aiheuttanut suuria taloushuolia monille perheille.

Niinpä Atiq lähetti asiakkailleen jouluna kirjeet, joissa kerrottiin velan tulleen mitätöidyksi.

– Tajusin hiljalleen, että kaikki ihmiset eivät yksinkertaisesti pysty maksamaan velkojaan. Siksi päätimme vaimoni kanssa antaa velat anteeksi.

Atiq halusi tällä tavalla auttaa yhteisöään.

Around 200 people are starting 2021 off without any medical debt thanks to the kindness of an oncology doctor who erased $650,000 of his patients' debt. https://t.co/woioOyqLcs pic.twitter.com/zaxLuy0ijl

— Good Morning America (@GMA) January 4, 2021