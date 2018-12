Syntyvyyden laskua pidetään positiivisenakin asiana

Maahanmuutto ja keinoäly voivat korvata matalan syntyvyyden, katsovat asiantuntijat.

Oxfordin yliopistossa työskentelevä väestökehityksen asiantuntija Sarah Harper sanoo syntyvyyden laskun olevan positiivinen asia, kertoo Guardian.

Harperin mukaan matalampaan syntyvyyslukuun tulisi jopa kannustaa maailman valtioita, sillä ihmiset elävät nykyään terveeksi pidempään eikä hyvinvoinnin ylläpitämiseen tarvita enää valtavaa väestönkasvua. Keinoälyn ja kasvavan maahanmuuton myötä valtioiden hyvinvoinnin takaamiseen ei enää tarvita Harperin mukaan oman maan kansalaisia.

Yhden lapsen hankkimatta jättäminen vähentää vanhempien hiilijalanjälkeä jopa 58 tuhatta kiloa vuodessa.

Maanosien välillä syntyvyydessä on kuitenkin eroja. Vaikka naiset saavat keskimäärin maailmassa 2,4 lasta, on hedelmällisyysluku Länsi-Euroopassa vain 1,6, siinä missä vastaava luku eteläisessä Afrikassa on 4,6 lasta yhtä naista kohden. Saksassa luku on vain 1,4.

– Uskon, että yksi syy sille, että Angela Merkel vastaanotti yli miljoona pakolaista Saksaan, oli kova tarve saada lisää työikäisiä ihmisiä Saksaan, Harper arvailee.