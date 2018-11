Syntyvyyden lasku aiheuttaa 1,2 miljardin euron lisälaskun

Ekonomistin mukaan työllisyysasteen nostaminen on uuden väestöennusteen valossa entistä kiireellisempää.

Tilastokeskuksen perjantaina julkistaman ennusteen mukaan syntyvyys huomattavasti ennakoitua jyrkemmässä laskussa.

Työikäisten eli 15–64-vuotiaiden määrä on vähentynyt viimeisen kahdeksan vuoden aikana yli 100 000 henkilöllä. Lasku jatkuu 57 000 henkilöllä vuoteen 2030 mennessä.

Keskuskauppakamarin johtava ekonomisti Mauri Kotamäki toteaa lukujen olevan ”karua luettavaa”. Syntyvyyden lasku luo myös lisäpainetta julkiselle taloudelle, sillä kestävyysvaje heikentyy ennusteen mukaan 0,5 prosentilla. Tämä tarkoittaisi 1,2 miljardin euron vuosittaista alijäämää julkiseen talouteen.

Kotamäen mukaan työllisyysastetta nostavia uudistuksia tarvitaan nopeasti.

– Työllisyysasteen tavoite tulisi olla lähellä pohjoismaisia verrokkejamme, jopa 80 prosenttia. Sekään ei oikeastaan yksinään enää näiden muutosten jälkeen riitä kuromaan kestävyysvajetta umpeen. Näiden väestöennusteen oletusmuutosten takia kestävyysvaje kasvaa vajaasta 7 miljardista yli 8 miljardiin, Kotamäki toteaa tiedotteessa.

Rakenteellisia uudistuksia tarvitaan myös koulutuksessa, varhaiskasvatuksessa, maahanmuuttopolitiikassa ja kilpailun rajoitusten purkamisessa. Muussa tapauksessa etuuksista ja julkisten palveluiden laadusta joudutaan leikkaamaan.

– Erityisesti työperäinen maahanmuutto on tärkeää sekä julkisen talouden että väestönkasvun kannalta puhumattakaan maahanmuuttajan parantuneesta tilanteesta. Maahanmuuton rajoittaminen ei siis johda hyvään lopputulokseen, Kotamäki toteaa.

It's official. #Väestöennuste on nyt julkaistu.#Syntyvyys-oletusta alennettiin ihan kunnolla. Myös #maahanmuutto-oletus aleni 2000 henkilöllä.

Merkittäviä vaikutuksia julkisen talouden pitkän aikavälin tasapainoon.https://t.co/LCcycydymZ

— Mauri Kotamäki (@Mau_And) November 16, 2018