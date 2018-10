Syntyi Vapauden rintama: ”Taistelemme EU:ta vastaan pelastaaksemme Euroopan”

Italian suurin puolue Lega ja Ranskan Kansallinen liittouma liittoutuivat tähtäimenään EU-vaalit.

Legan puheenjohtaja, Italian varapääministeri Matteo Salvini ja Ranskan Kansallinen liittouman puheenjohtaja Marine Le Pen julistivat maanantaina Roomassa vaaliliittoutuman toukokuun EU-vaaleihin. Le Penin mukaan ”emme taistele Salvinin kanssa Eurooppaa vastaan, vaan EU:ta vastaan pelastaaksemme Euroopan”.

– Me jaamme saman idean Euroopasta, maataloudesta, työstä ja taistelusta maahanmuuttoa vastaan. Olemme Euroopan vihollisia vastaan, jotka ovat (komission puheenjohtaja Jean-Claude) Juncker ja (talouskomissaari Pierre) Moscovici, jotka ovat sulkeutuneet Brysselin bunkkeriin, sanoi Salvini sanomalehti La Repubblican mukaan.

– EU on polkenut jalkoihinsa solidaarisuuden arvot. Olemme historiallisella hetkellä. Toukokuussa saavutamme unionin, joka syntyy uusista arvoista globalisaatiota vastaan, Le Pen säesti.

Puoluejohtajat kaavailevat myös asettavansa yhteisiä ehdokkaita toukokuun eurovaaleihin, ”jos mahdollista”.

Salvinin mukaan hän ”ei usko Eurooppaan vailla sääntöjä, vaan Eurooppaan, joka investoi työhön ja onnellisuuteen, ja joka ei säästele sosiaalisissa oikeuksissa”.

– Lähtö eurosta ei ole päiväjärjestyksessä. Päiväjärjestyksessä on kansallisten talouksien kunnioittaminen, hän sanoi.

Lega on tällä hetkellä Italian suosituin puolue, jolla on tuorein mittausten mukaan yli 32 prosentin kannatus. Puolueella on nykyisessä EU-parlamentissa viisi meppiä.

Marine Le Penin puolue sai syyskuisessa eurovaalimittauksessa 21 prosentin kannatuksen. Se oli lähes sama kuin presidentti Emmanuel Macronin LREM-puolueen. Kansallisella liittoumalla on nykyisessä EU-parlamentissa 23 meppiä.

Marine Le Pen tunnetaan Venäjän ystävänä. Hän on kuvannut Venäjän presidentti Vladimir Putinia ”Euroopan sivilisaation kristillisen perinnön puolustajaksi”. Le Pen on myös arvostellut kansainvälisen yhteisön Venäjälle määräämiä sanktioita. Hänen mielestään Yhdysvallat käy uutta kylmää sotaa Venäjää vastaan. Le Pen on julkisesti puolustanut myös sitä, että Venäjä valtasi Krimin Ukrainalta. Le Penin puolue on saanut avokätisiä lainoja Venäjältä.