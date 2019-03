Synteettistä alkoholia lähivuosina, ei aiheuta krapulaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tuotteen väitetään aiheuttavan humalakokemuksen ilman haittavaikutuksia.

Professori David Nutt on ilmoittanut edistyneenä kollegoidensa kanssa Alcarelle-nimisen synteettisen alkoholin kehitystyössä.

Tarkoituksena on tuottaa viiden vuoden sisällä markkinoille tuote, joka aiheuttaa humalakokemuksen ilman krapulan kaltaisia sivuvaikutuksia. Nutt kertoo Guardian-lehdelle saaneensa idean Alcosynth-molekyylille jo opiskeluaikoinaan.

– Tiedämme, missä aivojen osissa alkoholin myönteiset ja kielteiset vaikutukset tapahtuvat, ja mitkä reseptorit näihin vaikuttavat. Vaikka alkoholin vaikutukset ovat monimutkaisia, voimme kohdentaa ne juuri tiettyyn osaan, David Nutt sanoo.

Teoriassa keinotekoista alkoholia käyttävä henkilö voi valita haluamansa vaikutustason esimerkiksi lounaalla nautittavan viinilasin tai juhlapaukun välillä. Alcarelle-tuotetta on toistaiseksi kokeiltu vain laboratorio-olosuhteissa, joten mahdollinen hyväksyntä kestänee vielä vuosia.

– Meidän on luonnollisesti kokeiltava, että molekyyli on turvallinen. Meidän on myös osoitettava, ettei se aiheuta alkoholin kaltaista toksisuutta, Nutt jatkaa.

Kiinnostusta juomateollisuudelta

David Nutt on ollut kiistanalainen hahmo Britanniassa jo yli vuosikymmenen ajan. Hän sai vuonna 2009 potkut hallituksen päihdepoliittisen komitean johdosta epäkorrekteiksi koettujen kannanottojen vuoksi.

Oman juomatuotannon sijasta Alcarellea aiotaan myydä lähitulevaisuudessa muille alan yrityksille. Analyytikko Jonny Forsythin mukaan juomateollisuus tuskin suhtautuu uuteen tulokkaaseen vihamielisesti, pikemminkin päinvastoin.

– Juoma-ala etsii aktiivisesti vaihtoehtoja alkoholille, esimerkiksi alkoholittomia ginejä ja virvoitusjuomia. Ihmiset juomat yhä vähemmän, ja tämä trendi tulee luultavasti jatkumaan, Forsyth pohtii.

– Jos hankkeen taustalla oleva tutkimus pitää paikkansa, ja jos maku on helppo peittää, niin heillä voi olla varsin hyvät menestyksen eväät.