Synkkiä lukuja Intiassa ja Meksikossa – tällainen on koronatilanne

Koronavirustartuntoja on todettu maailmassa yhteensä yli 17,6 miljoonaa.

Suomessa koronatilanne on tällä hetkellä rauhallinen, mutta maailmalla virustartunnat ovat yhä monin paikoin kasvussa. Maailmassa on todettu tällä hetkellä yhteensä yli 17,6 miljoonaa koronavirustartuntaa. Viruksen aiheuttamaan sairauteen on kuollut maailmassa lähes 680 000 ihmistä.

Eniten koronavirustartuntoja on todettu Yhdysvalloissa, jossa tartuntoja on yli 4,56 miljoonaa ja kuolleita 153 320. Toiseksi pahin virustilanne on Brasiliassa, jossa tartuntoja on yli 2,66 miljoonaa ja viruksen vuoksi kuolleita 92 475.

Meksiko ohitti Britannian koronavirukseen liittyvissä kuolemantapauksissa, BBC uutisoi. Meksikossa on tällä hetkellä kolmanneksi eniten koronavirukseen kuolleita maailmassa. Johns Hopkins -yliopiston datan mukaan Meksikossa kaikkiaan 46 688 on kuollut virukseen ja tartuntoja on yli 424 600. BBC:n mukaan Meksikon viranomaiset epäilevät tartunnan saaneiden määrän olevan todellisuudessa virallista lukua korkeampi.

Aiemmin kolmanneksi eniten kuolemantapauksia oli Britanniassa, jossa viruksen vuoksi on kuollut 46 204 ihmistä ja tartuntoja on 304 800.

Intiassa on saavutettu ennätys yhden päivän aikana todetuissa koronatartunnoissa, BBC uutisoi. Intiassa todettiin päivän aikana yli 57 000 uutta koronatartuntaa.

WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kuvaili BBC:n mukaan koronavirusta ”kerran vuosisadassa -terveyskriisiksi, jonka vaikutus tullaan tuntemaan tulevien vuosikymmenten aikana”.

– Vaikkakin rokotetta kehitetään ennätysnopeudella, miedän täytyy oppia elämään viruksen kanssa ja meidän täytyy taistella välineillä, jotka meillä on, Tedros sanoi.