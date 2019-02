”Synkkää oli lukea vihreiden vaalitavoitteita”

Synkkää oli lukea vihreiden tavoitteita tuleviin eduskuntavaaleihin, toteaa Rakennusliiton Kyösti Suokas.

– Pitkä lista asioita, joilla huoletta voi paistatella omaa erinomaisuuttaan. Niiden toteutuminen on käytännössä mahdotonta, kirjoittaa Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas blogissaan.

– Joukossa oli kuitenkin yksi tavoite, joka saattaa hyvin toteutuakin. Vihreät vaativat EU:n ulkopuolisen työvoiman työlupien saatavuusharkinnan poistamista. Siis kehitysmaiden satojen miljoonien työntekijöiden jalkauttamista vapaasti Suomen työmarkkinoille. Vähenevistä duunarityöpaikoista taisteleville tavoite on myrkkyä, jatkaa Suokas.

Hänen mukaansa hallitus hehkuttaa työllisyysasteen nousua.

– Vähemmälle puhumiselle on jäänyt, että meillä on edelleen noin puoli miljoonaa ihmistä työtä vailla. Työttöminä työnhakijoina on satojen tuhansien massa. Työnhaun toivottomana lopettaneiden tai sitä koskaan edes aloittaneiden määrää ei tiedä kukaan. Ikääntyneiden on vaikea saada töitä. Vammaisten on tätäkin vaikeampi saada töitä. Vaikeimmassa ryhmässä ovat Suomessa jo asuvat ulkomaalaistaustaiset. Monen työllistyminen on osoittautunut täysin mahdottomaksi, Suokas kirjoittaa.

Hän toteaa, että ihan tavallisia nuoria miehiä on tyhjän päällä kymmeniä tuhansia.

– Olemme Rakennusliitossa yrittäneet viritellä vaikka mitä, jotta heitä saataisiin työllistymään rakennusalalle. Ammattiin ja elämään kiinni. Ei natsaa. Jo eurooppalaisilta vapailta työmarkkinoilta tulee niin paljon tarjontaa, että työnantajien ei tarvitse panna tikkua ristiin kotimaisen nuorison työllistämiseksi.

– Nyt halutaan hamuta Suomeen koko maailman halpatyövoima. Filippiiniläisiä vaihtamaan ikääntyvien suomalaisten vaippoja, kuten ulkoministeri Timo Soini (sin.) esitti. Tai sitten muuten vaan porukkaa, joka tyytyy vähään eikä valita, Suokas sanoo.