Synkkä venäläisarvio: Enemmistö suostuisi vaalien lakkauttamiseen

Äänestämisestä on tutkijan mukaan tullut rituaalinen tuenilmaus Vladimir Putinille.

Venäjällä perjantaina alkavat parlamenttivaalit ovat tutkija Andrei Kolesnikovin mukaan Kremlin kannalta suorastaan pirullinen urakka. Sen on nimittäin kyettävä vakuuttamaan aitoa demokratiaa kannattavat kansalaiset siitä, että äänestäminen ei kannata, mutta samaan aikaan houkuttelemaan Vladimir Putinin hallinnon kannattajat mahdollisimman sankoin joukoin uurnille.

Venäläisten enemmistö olisi hänen mukaansa todennäköisesti helppo suostutella kalliiden vaalien lakkauttamiseen tyystin, koska juuri kukaan enää usko äänellään olevan todellista vaikutusta, ja maan parlamenttia pidetään yhä selvemmin pelkkänä Putinin sisäpiirin päätökset siunaavana kumileimasimena.

– Venäjän hallinto onkin se, joka vaaleja tarvitsee – eivät kansalaiset, kirjoittaa Moskovan Carnegie-keskuksen sisä- ja ulkopolitiikan tutkimusohjelmaa johtava Kolesnikov.

Vaalien tarkoituksena ei hänen mukaansa ole heijastella puolueiden tai yksittäisten poliitikkojen kannatusta, sillä Venäjän parlamentissa ovat nykyisin edustettuina lähinnä ennalta määritellyt eliittiryhmät ja klaanit.

– Vaaleissa on kyse tuesta presidentille ja hänen järjestelmälleen. Se, mitä kolmen päivän aikana 17.–19. syyskuuta 2021 tapahtuu, onkin oikeastaan äänestys Putinin ja hänen hallintonsa nauttimasta luottamuksesta, kuten olivat myös presidentinvaalit 2018 ja perustuslakikansanäänestys 2020, hän toteaa.

Silkkaa teatteria

Suurin osa venäläisistä tuntee Kolesnikovin mukaan yhä syvempää tyytymättömyyttä maansa oloihin, mutta vaaleilla pyritään luomaan vaikutelma siitä, että kansan enemmistö seisoo edelleen vahvasti presidenttinsä takana.

Tämän varmistamiseksi Putinia tukeva hallinto on hänen mukaansa valmis manipuloimaan tuloksia ja toteuttamaan muita likaisia temppuja tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa. Sitäkin tärkeämpää on uhkailla ja kiristää myötämielisiä äänestäjiä uurnille.

– Työntekijöiden on tässä skenaariossa raportoitava esimiehilleen käyneensä äänestämässä – muuten uhkana on joko erottaminen tai taloudellisia ja hallinnollisia seuraamuksia. He voisivat toki äänestää jotain muuta kuin Yhtenäinen Venäjä -valtapuoluetta. Moni kuitenkin uskoo, että esimiehet kykenevät valvomaan, ketä kukin on äänestänyt, ja on siksi varuillaan, Kolesnikov sanoo.

Samaan aikaan hallinto tekee hänen mukaansa kaikkensa, jotta aitoa demokratiaa kannattavat kansalaiset jättäisivät äänensä käyttämättä.

– Ne harvat uudet kasvot, jotka näissä vaaleissa duumaan nousevat, eivät tuo poliittiseen järjestelmään vähäisintäkään muutosta. Vallanpitäjien toteuttama kurinpalautus tulee sen sijaan jatkumaan entistäkin intensiivisempänä, hän toteaa.