Synkkä varoitus USA:ssa: Monet teho-osastot ovat nyt täynnä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Alabamassa lähes kaikki kuolemantapaukset on kirjattu rokottamattomilta potilailta.

Kymmenet sairaalat erityisesti Yhdysvaltain eteläosissa ovat täyttyneet ääriään myöten koronaviruspotilaista.

Deltamuunnoksen aiheuttama epidemia-aalto on nostanut sairaalahoidon tarpeen korkeimmalle tasolleen viime talven jälkeen. New York Times -lehden mukaan joka neljännen sairaalan tehohoitopaikoista on nyt käytössä yli 95 prosenttia.

Asiantuntijat ovat arvioineet sairaimpien potilaiden hoidon vaarantuvan, jos kapasiteetti venyy äärimmilleen.

Alabaman osavaltiossa kaikki tehohoitopaikat ovat tällä hetkellä käytössä. Osavaltion sairaalaverkoston tiedottaja Jeannie Gaines sanoo, että osa potilaista on jouduttu siirtämään odotushuoneisiin, ambulansseihin tai muihin tilapäisiin tiloihin.

Tautikeskus CDC:n mukaan rokottamattomien sairaalahoidon riski on kymmenkertainen rokotettuihin verrattuna.

– Suurin huolenaiheemme on matala rokotuskattavuus. Tämän vuoksi olemme nykyisessä tilanteessa. Lähes kaikki kuolemantapaukset on kirjattu potilailta, jotka eivät olleet ottaneet rokotusta, Alabaman terveysjohtaja Scott Harris toteaa.

Texasin osavaltiossa 169 sairaalan teho-osastoilla on vapaana alle viisi prosenttia paikoista. Sairaaloiden ympäristöön pystytettiin jo elokuussa telttoja suurten potilasmäärien vuoksi.

Floridassa 24 sairaalaa kertoivat viime viikolla tehohoidon kapasiteetin ylittyneen. Haasteena on, että esimerkiksi sydänkohtauksesta tai halvauksesta kärsivien potilaiden hoitotulokset voivat olla tavallista heikompia nykyisen kriisitilanteen seurauksena.