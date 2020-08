Synkkä tulos: Väärä tieto koronasta tappanut satoja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tuoreen tutkimuksen mukaan covid-19-viruksesta leviävä väärä tieto johtaa pahimmillaan ison ihmisjoukon kuolemiin

American Journal of Tropical Medicine and Hygienen julkaisemassa tutkimuksessa analysoitiin koronavirukseen liittyviä huhuja ja salaliittoteorioita, joita on jaettu sosiaalisessa mediassa ja online-julkaisuissa joulukuun 31. ja huhtikuun 5. päivän välillä.

Analysoituja artikkeleja oli kirjoitettu 25 eri kielellä, ja niitä oli levitetty 87 eri maassa. Tutkimuksesta uutisoi tässä CNN.

Huhuiksi tutkimuksessa luettiin muun muassa väite, että valkaisuaineen juominen voi tappaa viruksen ja että siipikarjan munista voisi saada virustartunnan. Salaliittoteoriana pidettiin muun muassa sitä, että koronavirus on Bill ja Melinda Gatesin rahoittama bioase, jonka tarkoitus on saada aikaan rokotekauppaa.

Eniten huhuja ja salaliittoteorioita havaittiin Intiassa, Yhdysvalloissa, Kiinassa, Espanjassa, Indonesiassa ja Brasiliassa. Esimerkiksi väite siitä, että väkevän alkoholin nauttiminen voisi tappaa viruksen elimistöstä, on levinnyt eri puolilla maailmaa.

Tutkijat huomauttavat, että tällainen valheellinen tieto johtaa vammoihin ja ihmisten kuolemiin. Yhdysvalloissa metanolin nauttiminen on aiheuttanut useita terveyshaittoja ja kuolemantapauksia. Tutkijat arvioivat maailman laajuisesti metanolin juomisesta johtuneita kuolemia olevan noin 800.

− Lisäksi 5 876 on joutunut sairaalaan ja 60 ihmistä on sokeutunut täysin, kun he ovat juoneet metanolia väärän tiedon takia ja yrittäneet parantua koronaviruksesta, tutkimuksessa todetaan.