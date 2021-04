Synkkä totuus Venäjän koronakuolemista julki

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tilastovertailu osoittaa, että Venäjällä on kuluneen vuoden aikana ilmennyt satoja tuhansia raportoimatomia kuolemia.

Siinä missä maan virallisia koronakuolemia on raportoitu 102 649, kuolleisuuden tilastovertailu todistaa, että Venäjällä on kuluneen vuoden aikana ilmennyt yli 300 000 raportoimatonta kuolemaa.

The New York Times uutisoi Venäjän kuolleisuusluvuista koronavuonna. Tähän asti Venäjä on näyttänyt selviävän pandemiasta verrattain hyvin, onnistuen pitämään kuolleisuusluvut alhaisina ja minimoiden taloudelliset menetykset. NY Timesin tilastot kuitenkin näyttävät Venäjän suhteellisen vapaiden sulkutoimien synkät seuraukset.

Pandemian aiheuttamia kuolemia on helpointa verrata suhteessa yleiseen kuolleisuuteen keskivertovuonna. Viime vuonna Venäjällä kuolleisuusluvut olivat +28 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen, kun esimerkiksi Yhdysvalloissa vastaava luku oli 17 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että Venäjällä pandemia on vaatinut yhden kuolonuhrin 400:aa asukasta kohden, kun Yhdysvalloissa vastaava luku oli 1/600.

Syynä raportoitujen kuolemien vähyyteen Venäjällä lienee koronaviruksen tunnustaminen kuoleman aiheuttajana. Venäjä on ottanut linjan, jonka mukaan vain suoraan koronavirukseen kuolleet raportoidaan kuolonuhreiksi. Näin suuri osa taudin epäsuorasti aiheuttamista kuolemista – esimerkiksi sydänkohtaus koronapotilailla – jää raportoimatta.

Koronapandemian alusta lähtien Venäjä on näyttänyt keskittyvän enemmän talouden hyvinvointiin sekä maineen niittämiseen rokotuskehityksessä kuin itse pandemiaan, josta peittelyt koronatilastoissakin kertovat.

Tämän vaikutukset kansalle ovat tuhoisia, vähentäen kansalaisten rokotushalukkuutta. Helmikuussa toteutettu tutkimus osoitti, että 60 prosenttia venäläisistä eivät halua ottaa koronarokotetta, ja että suurin osa tutkimukseen osallistujista uskoi koronaviruksen olevan kansainvälinen biologinen ase.