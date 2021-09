Synkkä tilasto Ruotsista: Korona iski naapurimaita rajummin

Tuoreen tutkimuksen mukaan koronaviruspandemia on heijastunut selvästi monien maiden elinajanodotteeseen.

Vuoden 2020 aikana suurin lasku nähtiin Yhdysvalloissa ja Liettuassa, joissa elinajanodote putosi 2,2 ja 1,7 vuodella. Yhteensä 29 valtion väestötutkimuksessa laskua havaittiin 27 maassa. Ilmiötä selittää pääosin yli 60-vuotiaiden lisääntynyt kuolleisuus.

– Covid-19-pandemia käynnisti vuonna 2020 merkittävän kuolleisuuden kasvun mittakaavassa, jota ei ole nähty Länsi-Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen tai Itä-Euroopassa Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen, tutkijat kirjoittavat International Journal of Epidemiology -tiedelehdessä.

Tutkija Eric Feigl-Ding huomauttaa, että Yhdysvalloissa 0–59-vuotiaiden ikäryhmän elinajanodote laski kokonaisella vuodella. Esimerkiksi Espanjassa vaikutus näkyi voimakkaimmin yli 80-vuotiaiden ikäryhmässä.

Pohjoismaissa viruksen aiheuttama kuolleisuus laski elinajanodotetta varsinkin Ruotsissa, joka ei ottanut käyttöön tiukkoja rajoitustoimia epidemian alkuvaiheessa. Suomessa, Islannissa, Tanskassa ja Norjassa kielteinen vaikutus jäi huomattavasti pienemmäksi tai lähes olemattomaksi.

– Ruotsi menetti enemmän kuin kaikki pohjoismaiset naapurinsa. Eikä tilastoissa ole mukana vielä vuoden 2021 deltamuunnosta, Feigl Ding kirjoittaa Twitterissä.

Koronavirukseen on menehtynyt Ruotsissa noin 15 000 ja Suomessa 1 062 ihmistä.

All countries included in the study used mitigation.

Life expectancy change in ZeroCovid countries would've been far less, if any. pic.twitter.com/iZGYRnw8En

— Jade Khalife (@JadeKhalife) September 27, 2021