Synkkä kuva työikäisistä – liki koko maa punaisella

Aluetutkija esittää ennusteen työikäisen väestön osuudesta.

Aluetutkija Timo Aron Twitter-päivityksessä tulee esiin työikäisen väestön (22-64-vuotiaat) suhteellisen määrän nopea väheneminen Suomessa 30 vuoden ajanjaksolla.

Aron mukaan työikäisten määrä on vähentynyt 141 000 henkilöllä 20 viimeisen vuoden aikana, eli vuodesta 1999 tähän vuoteen tultaessa. Samaan aikaan väkiluku Suomessa on kasvanut 355 000 henkilöllä.

– Yhtälö on kauniisti sanoen vakava, Aro kirjoittaa tviitissään.

Aron kartoissa on esitetty työikäisen väestön määrä kunnan asukkaista vuosina 1999, 2019 sekä ennuste vuodelle 2029. Mitä punasävyisempi kartassa kuvattu alue on, sitä pienempi on työikäisen väestön määrä kyseisessä kunnassa.

Suurin osuus työikäisiä on tummansinisellä merkityillä alueilla, joissa työikäisiä on 60,0-60,1 prosenttia kunnan asukkaista. Vähiten työikäisiä on puolestaan tummanpunaisilla alueilla, joilla heitä on 37,8-40 prosentin osuus kunnan väestöstä.

Aro myös huomauttaa, että eroavaisuudet eri kuntien välillä vertailtaessa ovat huomattavia.

Mutta vaikka tilanne näyttääkin tulevaisuuden osalta pahalta, ennustetaan sen kuitenkin tasoittuvan.

– Kyllä. Tasoittuu nykyoletuksilla 2030-luvun kuluessa. TK:n (Tilastokeskus) kunnittainen ennuste ulottuu vuoteen 2040 saakka, Aro vastaa aiheesta kysyvälle Twitterissä.

Ja yhtään sen enempää dramatisoimatta, kaksi lukua kertoo olennaisen:

1. koko maan väkiluku kasvoi 355 000 henkilöllä vuosina 1999-2019

2. Työikäisen 22-64-väestön määrä aleni -141 000 henkilöllä vuosina 199-2019

Jatkossa työvoiman saatavuus ja riittävyys sekä avoimelle että julkiselle sektorille on melkoinen kasvun pullonkaula yhä useammalla alueella, varsinkin kasvukeskusten ulkopuolella. Johtaa ehkä siihen, että yhä useammin työpaikat seuraavat ihmisiä eikä päinvastoin

