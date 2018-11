Synkkä kartta Suomesta vuonna 2040: ”Tällaiseen on vaikea uskoa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Osmo Soininvaaran mukaan huoltosuhde tulevaisuuden Suomessa on laskettu mekaanisesti.

Työikäisten eli 15–64-vuotiaiden määrä on vähentynyt viimeisen kahdeksan vuoden aikana yli 100 000 henkilöllä. Tilastokeskuksen tuoreen väestöennusteen työikäisten osuus väestöstä pienenee nykyisestä 62 prosentista 58 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. Tuolloin työikäisten väestön arvioidaan olevan yli 200 000 henkeä nykyistä pienempi.

Helsingin Sanomat on julkaissut kartan, joka näyttää Suomen kunnittaiset huoltosuhteet vuonna 2040. Huoltosuhde tarkoittaa kartassa sitä, kuinka monta lasta tai 65 täyttänyttä kunnassa on sataa työikäistä kohti.

Kartan mukaan iso osa Suomesta on aluetta, jossa lapsia ja yli 65-vuotiaita ennustetaan olevan enemmän kuin työikäisiä vuonna 2040. Erityisesti maan itäosissa on alueita, joissa huoltosuhde on yli 120.

Vihreiden konkaripoliitikko Osmo Soininvaara on jakanut HS:n kartan Twitterissä. Hänen mukaansa ”tällaiseen mekaanisesti laskettuun tulevaisuudenkuvaan on vaikea uskoa”.

− Eivät vanhukset jää syrjäkyliin toisiaan hoitamaan vaan moni muuttaa lastensa perässä, Osmo Soininvaara kirjoittaa.

Vanhustenhoitoa saatetaan hänen mukaansa myös keskittää.

− Maakuntakin saattaa keskittää vanhusten hoidon keskuksiin, koska työvoima on siellä, Soininvaara sanoo.

