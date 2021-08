Synkkä ennuste: Talebanin voittokulku jatkuu

Middle East Institute -ajatushautomon vanhempi tutkija Charles Lister arvioi Talebanin voittokulun jatkuvan Afganistanissa.

– En ole varma, että ihmiset ymmärtävät täysin sitä valtavaa propaganda-arvoa ja nostetta, jota Talebanin tämänhetkinen nousu (voitto?) Afganistanissa edustaa – se tulee jatkumaan vuosia, ehkä vuosikymmeniä. Narratiivi kertoo voitosta ”suurta saatanaa” ja Natoa vastaan, Lister tviittaa.

– Isisin dramaattinen eteneminen Syyriassa ja Irakissa sekä kalifaatin julistaminen oli valtava kehityskulku, mutta se voitettiin paikallisia muslimeita vastaan ja kukistettiin selvästi viidessä vuodessa. Taleban ja Afganistan on eri asia – se on länsimaita vastaan, ja kehityskulkua tuskin käännetään.

Talebanliike on vallannut Afganistanissa nopeasti alaa Yhdysvaltojen vetäessä joukkojansa pois maasta. Talebanin kerrottaan vallanneen yhdeksän maakuntapääkaupunkia viimeisen 5-6 kuuden päivän aikana.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on pysynyt päätöksessään vetää kaikki yhdysvaltalaiset sotilaat Afganistanista elokuun loppuun mennessä.

Bidenin hallinto valmistautuu Afganistanin nykyhallinnon kaatumiseen ja pääkaupunki Kabulin joutumiseen talebanien käsiin. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Washington Postin lähteiden mukaan Yhdysvaltain asevoimat arvioi nyt, että Kabul on talebanliikkeen hallussa jo kolmen kuukauden kuluessa. Arvio on merkittävästi synkempi kuin jo ennestään karuna pidetty ennuste, jonka mukaan Kabulin odotettiin kestävän puolesta vuodesta vuoteen. Jotkut WP:n lähteet tosin arvioivat, että talebanit hallitsevat Kabulia jo kuukauden päästä.

#ISIS's dramatic advance in #Syria & #Iraq and proclamation of a "Caliphate" was an enormous development — but it was won against local, Muslim actors & was roundly defeated in 5yrs.

The #Taliban & #Afghanistan is different — it's against the West & is unlikely to be reversed. https://t.co/2qoWzzys2M

— Charles Lister (@Charles_Lister) August 11, 2021