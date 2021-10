Synkkä ennuste: ISIS:n verinen kapina jatkuu

Middle East Institute -ajatushautomon vanhempi tutkija Charles Lister on huolissaan Afganistanin turvallisuustilanteesta ja taloudellisesta kehityksestä.

Yhdysvaltain asevoimat vetäytyi Afganistanista loppukesästä, ja Taleban nousi valtaan.

Listerin mukaan kaksi asiaa on käynyt selväksi:

– 1) Talebanin lupaus armahduksesta ei ole pysäyttänyt käynnissä olevia kostomurhia maassa. 2) Isis-K toteuttaa nyt tappavaa ja laajenevaa kapinaa, Lister tviittaa.

Isisin Khorasanin haara eli Isis-K toimii Afganistanissa. Isis-K on taistellut viime vuosina Taleban-liikettä vastaan.

– Isis-K on ollut salamurhien, kidnappausten, mestausten ja Talebanin saattueiden IED-väijytysten (tienvarsipommi) takana. Nyt Taleban-liikettä syytetään kostokampanjasta salafisteja vastaan, Lister toteaa ja korostaa, että joillakin salafisteilla on yhteyksiä Isisin, toisilla ei.

– Kun Afganistan kulkee samaan aikaan hitaasti kohti talouden romahdusta ja humanitaarisia kriisejä, maakunnissa ja Kabulissa leviävä kuolettava epävakaus on vasta alkua.

Isis-K ilmoitti tehneensä Afganistanin Kunduzin kaupungissa viime perjantaina tapahtuneen pommi-iskun moskeijaan.

It's been 5 weeks since the U.S. departed #Afghanistan & left it in #Taliban hands — 2 things are now quite clear:

1) The #Taliban's promise of amnesty hasn't stopped an ongoing spate of reprisal killings nationwide.

2) #ISIS-K is now pursuing a deadly & expanding insurgency.

— Charles Lister (@Charles_Lister) October 7, 2021