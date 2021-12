Synkkä arvio: Tammikuun epidemia-aalto voi olla massiivinen

Tuoreen arvion mukaan koronaviruksen omikronmuunnos tulee aiheuttamaan nykyisellä leviämistahdilla merkittävän infektioaallon vuodenvaihteen jälkeen.

London School of Hygiene and Tropical Medicine -yliopiston mallinnuksessa esitettiin vaihtoehtoisia arvioita viruksen leviämisestä Britanniassa. Muunnoksen yleistymistä muualla Euroopassa on pidetty alustavien tietojen perusteella väistämättömänä.

Tutkija Nick Davies sanoo BBC:lle, että omikronin nopea leviämistahti nostaa sen hallitsevaksi viruskannaksi Englannin alueella jo joulukuun loppuun mennessä. Tartuntamäärät kaksinkertaistuvat tällä hetkellä 2,4 vuorokauden välein korkeasta rokotuskattavuudesta huolimatta.

Virus leviää näin ollen nopeammin kuin alkuperäinen Wuhanin viruskanta rokottamattomien keskuudessa.

– Havaintojemme perusteella voimme olettaa, että omikron tulee aiheuttamaan suuren epidemia-aallon Britanniassa, Davies sanoo.

Suurin epävarmuus liittyy tällä hetkellä siihen, kuinka hyvin aiempi rokotussuoja ehkäisee sairaalahoidon tarvetta. Raportin mukaan vaikuttaa todennäköiseltä, että lähestyvä infektioaalto tulee viemään viime talvea enemmän ihmisiä sairaalahoitoon.

– Mallinnukset ovat mielestäni huolestuttavia, eikä niistä saa kovin optimistista kuvaa tilanteesta, Davies toteaa.

Britannian UKHSA-kansanterveyslaitoksen mukaan kolmas rokoteannos antaisi 75 prosentin suojavaikutuksen oireelliselta infektiolta ja vielä korkeamman vakavaa taudinkuvaa vastaan.

Infektiotautien asiantuntija Peter English uskoo omikronin yleistyneen Britanniassa ennen muuta Eurooppaa, sillä maalla on läheiset yhteydet Etelä-Afrikkaan.

– Luulen, että lähestyvästä talvesta on tulossa kammottava, English sanoo New York Times -lehdelle.

DOUBLING % in one day: the spike of probable #Omicron variant in Scotland🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 has critically surged—now at 13.3%, up from 6.8% in just **1 day** (SGTF PCR proxy test). At this alarming rate of climb and displacing Delta— it will be near 100% before Xmas. https://t.co/5DdrsJMxjv pic.twitter.com/L9XHMjy4yG

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) December 11, 2021