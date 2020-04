Synkkä arvio Saksasta: EU-maiden talouskasvu romahtaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tutkimuslaitos Ifo ennustaa suurille EU-maille satojen miljardien tappioita kriisin takia.

Koronaviruksen torjunta johtaa saksalainen tutkimuslaitoksen Ifon laskelmien mukaan tuotantotappioihin, jotka maksavat Euroopan maille satoja miljardeja euroja.

– Jos seisokki kestää yli kuukauden, tuotantotappiot saavuttavat nopeasti mitat, jotka ylittävät selvästi aiempien taantumien tai luonnonkatastrofien aiheuttamat notkahdukset, ainakin Euroopan unionin historiassa, arvioi Ifon johtaja Clemens Fuest tiedotteessa.

Ifo on tarkastellut laskelmissaan Britanniaa, Italiaa, Espanjaa, Ranskaa, Itävaltaa ja Sveitsiä. Laskuissa on otettu huomioon tuotannon keskeytyminen, pitkittynyt elpyminen sekä pysyvät arvonalentumiset konkurssien ja menetettyjen liikesuhteiden takia.

Laskelman mukaan kaksi kuukautta tuotannon osittaista sulkemista Britanniassa aiheuttaisi 193–328 miljardin euron tappiot. kolme kuukautta 271–480 miljardia.

Italiassa kaksi kuukautta maksaisi 143–234 miljardia euroa ja kolme kuukautta 200–342 miljardia. Espanjassa kustannukset kahdelta kuukaudelta olisivat 101–171 miljardia euroa ja kolmelta 141–250 miljardia.

Ranskassa vastaavasti kaksi kuukautta maksaisi 176–298 miljardia euroa ja kolme 247–436 miljrdia.

Tuotannon osittainen keskeyttäminen kahdeksi kuukaudeksi hidastaisi talouskasvua näissä maissa noin 8- 13 prosenttiyksikköä. Kolmen kuukauden osalta laskua kertyisi noin 11-19 prosenttiyksikköä, Espanjassa jopa hieman enemmänkin.

Saksassa on myös pohdittu laajassa asiantuntijaryhmässä, miten kriisistä päästäisiin ulos. Ifo kertoo, että ryhmä vaatii yhteiskunnan ja talouden rajoitusten lieventämistä asteittain, samalla kun varmistetaan koko Saksan väestön lääketieteellinen hoito.

Alueet, joilla tartuntojen määrä on alhainen ja joilla on käytettävissään terveydenhuoltojärjestelmän kapasiteettia, voisivat saksalaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten 14 asiantuntijan ehdotuksen mukaan aloittaa rajoitusten poistamisen. Ensimmäisiä rajoitusten helpotuksia voitaisiin tehdä myös alhaisen tartuntariskin aloilla kuten erittäin automatisoiduissa tehtaissa ja aloilla, joilla on vähän riskiryhmässä olevia henkilöitä, kuten kouluissa ja yliopistoissa.

Asiantuntijaryhmässä mukana oleva Fuest muistuttaa, että kansanterveys ja vakaa talous eivät sulje toisiaan pois.

– Aivan kuten myönteinen talouskehitys ei ole mahdollista viruksen hallitsemattoman leviämisen kanssa, ei myöskään terveysjärjestelmän tehokkuutta voida ylläpitää ilman toimivaa taloutta, hän toteaa.