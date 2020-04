Synkkä arvio Ruotsista: Tehohoitopaikat loppuvat viikossa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Terveyskeskukset valmistautuvat ottamaan vastuun Tukholman alueen koronapotilaista.

Tukholmassa sairaaloiden tehohoitopaikkojen odotetaan olevan viikon päästä täynnä, kertoo ruotsalaislehti Aftonbladet.

27. maaliskuuta päivätyissä Tukholman alueen sisäisissä asiakirjoissa pääkaupungin kuvataan olevan siirtymässä ”pandemian seuraavaan vaiheeseen”, jossa myös perusterveydenhuollossa on otettava kasvava vastuu koronapotilaista, koska kaikkia potilaita ei voida enää ohjata sairaaloihin.

Asiakirjojen taustalla on arvio, jonka mukaan jopa 10 prosenttia kaikista koronapotilaista tarvitsee sairaalahoitoa. Paikkojen ennustetaan loppuvan 7. huhtikuuta, vaikka epidemian huipuksi arvioidaan asiakirjoissa vasta 29. huhtikuuta. Epidemian huippu on ajankohta, jonka jälkeen uudet koronavirusrtartunnat alkavat laskea.

Tukholman alueen erityissairaanhoidon johtajan Christoffer Bernsköldin mukaan ennuste on on yksi monista viime viikkojen ennusteista, joiden tarkoituksena on ennakoida Ruotsin koronavirustilannetta. Hänen mukaansa asiakirjoissa esitettyä maksimikapasiteettia voidaan vahvistaa tarpeiden täyttämiseksi.

Ruotsissa oli keskiviikkoon mennessä yhteensä 4,435 vahvistettua koronavirustartuntaa, joista noin 350 tarvitsee kriittistä hoitoa. Virukseen menehtyneiden määrä on 180.

Ruotsi ei ole lähtenyt koronaviruksen torjumisessa koviin rajoituksiin samassa tahdissa muiden maiden kanssa, vaan on valinnut rajoittamisessa muuta Eurooppaa selkeästi keveämmät toimet. Maata on luonnehdittu jopa ”koronaviruksen koekaniiniksi”. Ruotsin hallitus linjasi kuitenkin tiistaina määräävänsä uusia rajoituksia epidemian hidastamiseksi.