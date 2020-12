Synkkä arvio lomakaudesta: Eurooppa tulee maksamaan kovan hinnan

Tutkija pitää mittavia rajoitustoimia todennäköisinä tammi–helmikuussa.

Koronaviruksen toinen aalto on iskenyt moniin Euroopan maihin huomattavasti kevään epidemiahuippua ankarammin.

Seitsemän päivän keskiarvolla mitattuna Covid-19-kuolemia oli marraskuun 28. päivänä yhteensä 4 082 kappaletta, kun huhtikuun 9. päivän huippuna tautiin menehtyi 4 081 henkilöä. Euroopan tautikeskuksen seuraamat 31 valtiota kirjasivat pelkästään marraskuussa yhteensä 105 000 koronakuolemaa.

New York Times -lehden haastattelemat asiantuntijat selittävät syksyn synkkää tilannetta matkailurajoitusten nopealla purkamisella kesän aikana. Tilastojen mukaan yli neljä miljoonaa ihmistä matkusti Espanjaan heinä–elokuussa usein ilman vaatimusta koronatestistä tai karanteenista kotiinpaluun yhteydessä.

Bernin yliopiston epidemiologi Emma Hodcroftin johtaman tutkimuksen perusteella 60–80 prosenttia kaikista Britannian toisen aallon tartunnoista oli peräisin Espanjasta. Sveitsissä osuus oli noin 40 prosenttia.

Uusia rajoitustoimia otettiin käyttöön hitaasti kesän jälkeen, vaikka tartuntamäärät kääntyivät jyrkkään nousuun. Euroopan tautikeskuksen osastojohtaja Bruno Ciancio pitää viivyttelyn hintaa kovana.

– Kun tartuntamäärät nousevat nyt nähdylle tasolle, niin rajoitustoimet on joka tapauksessa otettava käyttöön. Mutta hinta on hyvin korkea sairaalahoitoon joutuneiden ja kuolleiden osalta, Bruno Ciancio sanoo.

Toinen aalto on iskenyt erityisen rajusti Tshekkiin ja Kreikkaan, jossa kuolemantapausten huippu on jopa 20-kertainen kevääseen verrattuna. Kroatiassa, Puolassa, Slovakiassa, Bulgariassa, Sloveniassa ja Unkarissa syksyn piikki on ollut 10–16-kertainen. Covid-19-kuolemia on ollut kevättä vähemmän Pohjoismaissa ja muun muassa Alankomaissa.

Emma Hodcroft varoittaa rajoitusten purkamisen ja joululomilla tehtävien matkojen luomasta riskistä. Keski-Euroopassa on harkittu laskettelukeskusten avaamista ehkä jo lähiviikkoina.

– Huoleni on, että maksamme joulujuhlista tiukoilla rajoituksilla tammi- ja helmikuussa. Jos emme näe massiivista käyttäytymisen muutosta, niin tulemme näkemään vuodenvaihteen jälkeen yhteiskunnallisia sulkuja. Virus ei välitä siitä, että on joulu, Emma Hodcroft toteaa.