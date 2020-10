Arvio koronahuipusta: Ennätys ei ole kaukana

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Osa uusista tartunnoista on vielä kirjaamatta tuoreisiin koronalukuihin.

Uusien koronatartuntojen määrä on Suomessa selvässä kasvussa. Maassa on todettu viimeisen seitsemän vuorokauden aikana (27.9-4.10.) 819 uutta koronavirustartuntaa, kun aiemman seitsemän päivän aikana (21.-27.9.) tartuntojen yhteenlaskettu määrä oli 702 uutta tartuntaa.

Tartuntoja on todettu kuluvana viikonloppuna tasan 147 kappaletta kahtena päivänä peräkkäin. Alueellisia koronatilastoja keränneen ja valtakunnallista tilannetta tutkineen analyytikko Ilkka Rauvolan mukaan koko vuoden uusien tartuntojen huippu ei ole enää kaukana, sillä osa tartunnoista on vielä kirjaamatta sunnuntain lukuihin.

Tähän asti eniten tartuntoja on todettu 6. huhtikuuta, kun vuorokaudessa todettiin 211 tartuntaa.

– Tänään 147 tartuntaa. Mutta tämän lisäksi 37 sairaanhoitopiirien raportoimaa tartuntaa, jotka eivät vielä ole mukana THL:n luvuissa. Yhteensä 184, Ilkka Rauvola toteaa Twitterissä.

– Kohta saavutetaan viime kevään huippu.

Vaasan tilanne akuutti

Koronaviruksen ilmaantuvuus on noussut ripeästi Vaasan sairaanhoitopiirissä viimeisen kahden päivän aikana. Rauvolan mukaan ilmaantuvuus sairaanhoitopiirin alueella on viimeisen kahden päivän ajalta 29 tapausta 100 000 asukasta kohden, mikä on yksi korkeimmista luvuista Suomessa.

Ilkka Rauvola pitää Vaasan tilannetta ”vielä pahempana” kuin Uudenmaan tilannetta, jossa koronan ilmaantuvuus on kahdelta viikolta yli 50 tapausta 100 000 asukasta kohden. Syynä tähän on muun muassa Vaasan naapurikuntia pienempi testausmäärä.

– Vaasassa tilanne on akuutti. Tapauksia on todennäköisesti tulossa lisää. Tilanne ei ole kuitenkaan yhtä paha kuin maan pahimmissa SHP:issä, ainakaan vielä, Rauvola sanoo.

– Vaasassa tilannetta ei auta se, että siellä testataan vähiten Suomessa, vaikka akuutti tilanne on käsissä. En käsitä mitä arkajalkoja siellä ollaan. Laumasuoja?, Rauvola kysyy.

Tänään sunnuntaina uusia tartuntoja kirjattiin Vaasassa 25. Viikonlopun uusien tartuntojen kokonaismäärä on näin ollen 49 tapausta. Suuri osa tartunnoista on todettu opiskelijoilla. Lisäksi noin 1000 ihmistä on aseteettu karanteeniin.

