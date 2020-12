Synkkä alkuvuoden koronaennuste – ”tasainen vaihe, kunnes räjähti”

Entinen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin toimitusjohtaja, SDP:n kansanedustaja Aki Lindén sanoo iloitsevansa uusien koronatartuntojen pysähtymisestä.

− Mutta tämä on yllättävä #epidemia ja on syytä jatkaa varovaisuutta ja rajoituksia, Lindén kirjoittaa Twitterissä.

Hän huomauttaa, että ”Suomessakin oli syyskuun kasvun jälkeen lokakuussa tasainen vaihe, kunnes ’räjähti’”.

− Usein on hengitysteitse tarttuvilla taudeilla huippu joulukuussa ja huhtikuussa. Tämä kevään huippu (”3.aalto”) on estettävä.

Lindén ennustaa, että alkuvuonna 2021 alkaa kova kilpajuoksu koronaviruksen uuden tarttuvamman muodon leviämisen ja asteittain toteutuvien rokotusten kesken.

− Ihmisten huoli nopeasta rokotuksiin pääsystä kasvaa. Eli tarvitaan edelleen rajoituksia rokotusten rinnalla, hän sanoo.

