”Synkin hetki naisvihamielisten päätösten sarjassa”

Vihreiden Emma Kari ja Krista Mikkonen tuomitsevat hallituspuolueiden päätöksen tukea Timo Soinia.

Vihreiden kansanedustajat Emma Kari ja Krista Mikkonen ovat pettyneitä ulkoministeri Timo Soinin (sin.) luottamusäänestyksen tulokseen.

− Hallitus antoi periksi Suomen ulkopolitiikan pitkästä linjasta ja valitsi sen sijaan Soinin arvot. Keskusta ja kokoomus antoivat lilliputtipuolue sinisten pitää koko hallitusta panttivankinaan. Hyväveliverkosto riensi apuun pelastamaan Soinin välittämättä naisten oikeuksista, vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Mikkonen sanoo tiedotteessaan.

Hänen mukaansa luottamusäänestys kohdistui vain ulkoministerin toimintaan, ei koko hallitukseen.

− Näin hallituspuolueiden kansanedustajille haluttiin antaa mahdollisuus äänestää naisten oikeuksien puolesta, jos he olisivat halunneet tehdä sen arvovalinnan. Hallitus on nyt osoittanut, että se hyväksyy Suomen ulkoministerin toimivan aktiivisesti aborttia ja naisten itsemääräämisoikeutta vastaan jopa virkamatkalla ollessaan. Minusta tämä on käsittämätöntä ja täysin tuomittavaa, Mikkonen sanoo.

Emma Kari pitää äänestystä ”yhtenä synkimpänä hetkenä Juha Sipilän hallituksen naisvihamielisten päätösten sarjassa, jossa lasten tasa-arvoinen päivähoito-oikeus on lopetettu ja julkisen sektorin pienipalkkaisten naisten lomarahoja on leikattu”.

− Petteri Orpo ja Juha Sipilä eivät koskaan joudu niiden vaikeiden päätösten eteen, joita abortin tehneet naiset ovat joutuneen tekemään. Aborttien kieltäminen ei ole lopettanut abortteja missään, päinvastoin. Se on kielto, joka tappaa naisia. Tämän päivän äänestys oli häpeällinen jopa Sipilän hallituksen synkässä tasa-arvopolitiikassa. Tämän jälkeen kukaan ei voi enää tulla sanomaan, että kokoomus ja keskusta ovat liberaaleja tasa-arvopuolueita, Kari sanoo tiedotteessaan.

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aallon sijaisena toimiva Maria Ohisalo kommentoi äänestyksen tulosta Twitterissä.

− Ensi viikolla YK:n yleiskokouksessa Suomea edustaa ministeri, joka aktiivisesti toimii Suomen ulkopoliittista linjaa vastaan. Mitäköhän kaikkea onkaan odotettavissa? EU:llakin tällaiset prioriteetit, Suomella näemmä Soinin linja. Karua, Ohisalo kirjoittaa.

Eduskunta äänesti perjantaina ulkoministeri Timo Soinin luottamuksesta. Soini sai eduskunnan luottamuksen äänin 100-60. Vihreät, SDP, Vasemmistoliitto ja RKP esittivät epäluottamuslauseen ulkoministeri Soinille torstaina.

