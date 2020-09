Synkät luvut nuorista koronasairaista – ”Henki vaarassa kaikenikäisillä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jotkut nuoret aikuiset sairastuvat vakavasti koronavirukseen ilman ilmeistä syytä.

Tuoreen amerikkalaistutkimuksen perusteella koronavirus on varsin vaarallinen tauti myös nuorille aikuisille, New York Times kertoo

18-34-vuotiaita sairaalahoitoon joutuneita koronapotilaita seuranneen Harvardin yliopiston tutkimuksen todetaan haastavan käsityksiä nuorien tartunnan saaneiden haavoittumattomuudesta.

Tutkimuksessa seuratuista 3 222 nuoresta aikuisesta menehtyi 88 eli noin 2,7 prosenttia. Joka viides tarvitsi tehohoitoa ja joka kymmenes hengityskonetta. Kaikista koronasta selviytyneistä peräti 99 potilasta eli noin kolmea prosenttia ei voitu kotiuttaa vaan heidät jouduttiin siirtämään jatkohoitoon tai kuntoutukseen.

– Tämä tutkimus osoittaa, että COVID-19 on hengenvaarallinen tauti kaikenikäisille ihmisille, JAMA Internal Medicinen varapäätoimittaja, tohtori Mitchell Katz toteaa kommentaarisaan.

– Sosiaalinen eristäytyminen, kasvosuojat ja muut leviämisen estämisen keinot ovat yhtä tärkeitä nuorien aikuistein kuin vanhempienkin ihmisten kohdalla, hän jatkaa.

Samassa kirjoituksessa Katz käy läpi myös muita riskitekijöitä. Esiin nousevat ylipaino ja verenpainetauti. Verkkouutiset kertoi ylipainon ja vakavan koronataudin yhteydestä tässä jutussa. Kohonneiden riskien on havaittu näkyvän nuorienkin potilaiden kohdalla.

Tutkimusta tekemässä olleen Harvardin yliopiston lääketieteen professori Scott D. Solomonin mukaan julkisuudessa puhutaan paljon siitä, kuinka nuoret voivat levittää virusta niihin, joille tauti on vaarallisempi. Hänestä huomiota tulisi kuitenkin kiinnittää myös siihen, miten pahoja seurauksia koronatartunnasta on joillekin nuorille. Hän toteaa, etteivät vakavasti sairastuvien luvut ole valtavan suuria verrattuna tartunnan saavien määrään. Riski on kuitenkin olemassa.

Suurimmassa vaarassa ovat hänen mukaansa kroonisista sairauksista valmiiksi kärsivät. Jotkut nuoret aikuiset sairastuvat kuitenkin vakavasti ilman mitään ilmeistä syytä.

– Tähän tautiin liittyy tekijöitä, joita emme ymmärrä ja jotka saattavat ihmisiä vaaraan. Ne voivat olla geneettisiä tai johtua ympäristöstä – kyse voi myös olla muista viruksista, joille olemme altistuneet elämiemme aikana. Tähän liittyy satunnaisuutta, Scott D. Solomon sanoo.

Hän muistuttaa myös koronaviruksen pitkäaikaisista vaikutuksista. Monilla taudin sairastaneilla on ollut viikkoja ja jopa kuukausia jatkuneita oireita. Ilmiö tunnetaan kuitenkin vielä huonosti.