Synkät luvut Brasiliasta: Virusmuunnos leviää vauhdilla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronavirukseen on menehtynyt ensimmäistä kertaa yli 4000 potilasta vuorokaudessa.

Aiempaa herkemmin tarttuva koronaviruksen muunnos on jatkanut leviämistään eri puolilla Brasiliaa.

Sairaanhoidon kapasiteetti on paikoin ylittynyt, joten kaikkia potilaita ei ole voitu ottaa hoitoon. Maassa kirjattiin ensimmäistä kertaa yli 4 000 koronakuolemaa yhden vuorokauden aikana.

BBC:n mukaan presidentti Jair Bolsonaro vastustaa edelleen tiukkojen rajoitustoimien käyttöönottoa, sillä hänen mukaansa taloudelle aiheutuvat vahingot olisivat virustakin vakavammat. Maan hallitus on yrittänyt kumota paikallishallinnon asettamia epidemiatoimia tuomioistuinten kautta.

Fiocruz-terveysinstituutin tietojen mukaan koronapotilaille on varattu yli 90 prosenttia tehohoitopaikoista lähes kaikissa Brasilian osavaltioissa. Sairaaloissa on ollut pulaa hapesta ja monista lääkkeistä.

Asiantuntijoiden mukaan vain tiukat rajoitustoimet voisivat hidastaa maan epidemiaa, sillä vasta kahdeksan prosenttia väestöstä on saanut ainakin yhden annoksen koronarokotetta.

Maassa on havaittu yhteensä 92 virusmuunnosta, joista huolestuttavimpana on pidetty herkästi leviävää ja aiempaa immuniteettia osin väistävää P.1-varianttia. Sen on havaittu levinneen kevään aikana muun muassa Kanadaan ja Ruotsiin.

THL:n mukaan Suomessa on vahvistettu tähän mennessä vain yksi tapaus Brasilian P.1-muunnosta.