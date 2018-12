Synkät kuvat näyttävät pakotteiden autioittaman Pohjois-Korean

Kriisitilassa olevan Raseonin kaupungin oli tarkoitus toimia koko maan taloudellisena veturina.

Lähellä Kiinan ja Venäjän rajaa sijaitsevan Pohjois-Korean erityistalousalueen kerrotaan kärsineen ydinase- ja ohjuskokeita seuranneista kansainvälisistä talouspakotteista.

DailyNK-sivusto on julkaissut tuoreita kuvia Raseonista, jonka tavoitteena on ollut ulkomaisten investointien kerryttäminen Kiinan erityistalousalueita mukaillen.

Paikallislähteen mukaan moni ulkomaisille yrityksille rakennetuista liiketiloista on tällä hetkellä tyhjillään.

– Taloustilanne on jatkanut alamäkeään pakotteiden vuoksi. Tehtaat ovat lopettaneet toimintansa, sillä kala- ja äyriäisruoan, vaatteiden ja muiden tuotteiden vientiä on rajoitettu. Kiinalaiset liikemiehet yrittävät rajata tappionsa ja vetävät sijoituksiaan pois Raseonista. He eivät enää keskity liiketoimintaan, vaan ainoastaan alueelta vetäytymiseen, lähde kertoo.

Etelä- ja Pohjois-Korean välisten suhteiden lämpeneminen on silti vauhdittanut erityisalueen kiinteistöbuumia. Kiinalaisten investointien vuoksi kaupungin asuntohinnat ovat lähes kaksinkertaistuneet tammikuun jälkeen. Myös alueen torialueen kaupankäynti on edelleen hyvin vilkasta.

Ostovoiman heikentymisen vuoksi kauppiaiden ansiotaso on romahtanut, sillä päivittäisten tulojen kerrotaan riittävän vain kahden kilon riisipaketin ostamiseen.

– Suurin osa asiakkaista tyytyy lähinnä katselemaan tuotteita. Ihmisten pitää edelleen syödä, mutta muiden tavaroiden myynti on laskenut merkittävästi, lähde kertoo.

Photos obtained by Daily NK of North Korea special economic zone reveal impact of sanctions targeting the country for its nuclear weapons program.https://t.co/pNQCsXtoNE#sanctions #NorthKorea #DPRK #China pic.twitter.com/g3Z7rhQuNx — Daily NK/Unification Media Group (UMG) (@The_Daily_NK) December 14, 2018