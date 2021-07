SYL: Opiskelijat palavat loppuun, ikuinen opinto-oikeus takaisin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomen ylioppilaskuntien liiton mukaan opintojen suoritustahdin nopeuttaminen ajaa opiskelijat ahtaalle.

Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL vaatii yliopisto-opiskelijoille ikuista opinto-oikeutta.

SYLin mukaan opiskelijoiden henkinen hyvinvointi on romahtanut, ja yhä useampi palaa loppuun jo opintojensa aikana.

– Koska valtiovalta on kykenemätön ratkaisemaan kestämätöntä tilannetta nostamalla opiskelijoiden toimeentuloa, SYL vaatii ikuista opinto-oikeutta takaisin yliopisto-opiskelijoille, liitto toteaa tiedotteessa.

Opintojen suoritustahtia on SYLin mukaan yritetty nopeuttaa milloin rakenteellisilla uudistuksilla, milloin toimeentuloa kiristämällä.

– Suoritusaikojen rajaamisen on katsottu olevan yhteiskunnalle tehokas keino vähentää koulutuksesta syntyviä kustannuksia. Perusajatus on, että opintoihin käytetty aika on yhteiskunnalle kallista ja opintojen suoritusaikaa lyhentämällä voidaan pidentää työuria, joiden katsotaan tällä hetkellä alkavan vasta valmistumisen jälkeen.

SYL kokee, että on lähtökohtaisesti väärin mieltää opiskelu irralliseksi muusta elämästä tai yhteiskunnasta.

– Jaottelu opiskeluajan ja työuran välillä on keinotekoinen ja perimmäinen syy siihen, miksi työssäkäynnin vuoksi venyvät opiskeluajat nähdään niin ongelmallisiksi.

Nykyiselle tasolle tutkintojen suoritusaika on säädetty vuoden 2005 yliopistolakiuudistuksen yhteydessä.

Yliopistotutkintojen suorittaminen on nopeutunut uudistusten jälkeen. SYL kuitenkin korostaa, että painostavan aikataulun takia yhä harvempi opiskelija lähtee esimerkiksi vaihtoon, vaikka kansainvälistyminen on tärkeää niin yksilölle kuin Suomellekin.

SYLin mukaan opiskelijat maksavat nopeasta valmistumistahdista terveydellään.

– Tutkimukset ovat osoittaneet, että opiskelijoiden jaksaminen on todellakin vaakalaudalla. Riittämättömän toimeentulon takia kymmenet tuhannet opiskelijat käyvät töissä opintojensa ohessa. Suorituspaineet sairastuttavat ja aiheuttavat loppuun palamista.

SYL näkee myös opintotukeen rakennetut kannustimet ongelmallisina.

– Oikeastaan ne ovat kuitenkin kiristeitä, sillä esimerkiksi opintopistevaatimusten tai valmistumisaikojen saavuttamatta jääminen johtaa opintotuen katkeamiseen.

– Suoritusajoilla ja toimeentulolla kiristäminen jatkuu. Jos toimeentuloa ei olla valmiita parantamaan, jää opintojen suoritusaikojen pidentäminen ainoaksi vaihtoehdoksi opiskelijoiden ahdingon helpottamiselle.