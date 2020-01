Syksyn 2015 irakilaiset tulijat voivat hakea kansalaisuutta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansainvälistä suojelua saaneiden asumisaikavelvoite on neljä vuotta.

Vuonna 2015 syksyllä Suomeen saapuneet, kansainvälistä suojelua saaneet turvapaikanhakijat voivat nyt hakea Suomen kansalaisuutta tai pysyvää oleskelulupaa, maahanmuuttovirasto Migri kertoo.

Kansalaisuuden saamisen edellytyksenä on, että hakija on asunut Suomessa riittävän kauan. Asumisaikavelvoite on kansainvälistä suojelua saaneelle kansalaisuuden ja pysyvän oleskeluluvan osalta neljä vuotta.

Migrin kansalaisuusyksikön johtaja Heikki Taskisen mukaan tilastoista nähdään, että etenkin irakilaisten jättämät kansalaisuushakemukset ovat selvässä nousussa. Viime vuonna Suomen kansalaisuus myönnettiin yhteensä hieman yli 10 000 henkilölle, kun edellisvuonna kansalaisuuksia myönnettiin runsaalle 9 600:lle.

– Vuonna 2019 Suomen kansalaisuutta haki 1 588 Irakin kansalaista, kun taas vuonna 2018 irakilaiset jättivät 972 hakemusta, Heikki Taskinen kertoo.

Pysyvää oleskelulupaa haki 3 248 Irakin kansalaista, kun vuonna 2018 luku oli 735. Yhteensä pysyvää oleskelulupaa haettiin viime vuonna 11 699 kertaa.

Migrin turvapaikkayksikön johtajan Antti Lehtisen mukaan Irakista tulee nykyisin suhteellisen vähän uusia turvapaikanhakijoita, mutta irakilaiset näkyvät edelleen tilastoissa suurimpana hakijaryhmänä, koska he jättävät runsaasti uusintahakemuksia. Vuonna 2019 Suomessa jätettiin 4 550 turvapaikkahakemusta, joista 2 083 oli uusintahakemuksia.

Suomeen tuli vuonna 2015 yhteensä yli 32 000 turvapaikanhakijaa. Heistä kaksi kolmasosaa oli irakilaisia.