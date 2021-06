Oulun terveysjohtaja Jorma Mäkitalo twiittaa nuorempien ikäluokkien heikommasta halukkuudesta koronarokotuksiin.

– Miksi alle 40-vuotiaita ei kiinnosta tulla rokotukselle @oulunkaupunki ?, erikoislääkäri Jorma Mäkitalo ihmettelee.

– Avaamme aikoja jo paljon nuoremmille ikäryhmille kun ajat eivät mene. Vain 40 prosenttia 35-39-vuotiaista on rokotettu!

– Syksyllä kun korona varmasti palaa voidaanko avata yhteiskuntaa jos suojaa ei riittävästi ole?, hän kysyy.

Mäkitalo perustelee rokotteen hyötyjä:

– Auttaa saavuttamaan laumasuojan, jonka turvin voidaan avata tilaisuudet, koulut, työpaikat, harjoittelupaikat jne. Vähentää myös omalla kohdalla vakavan taudin riskiä, joka olemassa tämänkin ikäisille. Puhumattakaan suojasta vanhemmille ikäryhmille.

Miksi alle 40 -vuotiaita ei kiinnosta tulla rokotukselle @oulunkaupunki ? Avaamme aikoja jo paljon nuoremmille ikäryhmille kun ajat eivät mene. Vain 40% 35-39 vuotiaista on rokotettu! Syksyllä kun korona varmasti palaa voidaanko avata yhteiskuntaa jos suojaa ei riittävästi ole? pic.twitter.com/I6Hzqokafq

Arvioin, että delta-variantti #covid19 on syksyllä valtavirus. Tärkeää on saada mahdollisimman moni opiskeluikäinen rokotettua ennen koulujen alkua tai meillä on IV aalto nuorisossa syksyllä. https://t.co/gR009eldRR

— Timo Aronkytö (@aronkyto) June 15, 2021