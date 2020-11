Animaatio tehohoidon koronapotilaista särkee sydämiä

Tehohoitolääkäri Craig Spencer on twitterissä jakanut uudelleen animaatiovideonsa, joka kertoo sairaalan tehohoitoyksikön yhden päivän kulusta koronapandemian aikana.

− Kun Covid-19 leviää kaikkialla Yhdysvalloissa, on vaikeaa kuvata, millainen tilanne sairaaloissa on, Spencer muistuttaa.

− Teimme tämän videon, joka kuvaa yhden päivän teho-osastolla, näyttämään tuskallisen todellisuuden ja muistuttamaan meitä, miksi meidän on pysyttävä valppaina.

Alla näkyvällä videolla Spencer itse on aamulla töihin lähtevä teho-osaston lääkäri. Hän kuvaa, miten teho-osastolle tullessa kuulee ”yskimisen kakofonian”.

− Edelliseltä tiimiltä saa raportin. Lähes jokainen potilas on samanlainen. Vanha tai nuori. Yskää. Hengitysvaikeutta. Kuumetta, Spencer kertoo.

− He ovat erittäin huolissaan yhdestä potilaasta. Erittäin paha hengitysvaikeus maksimiannoksella lisähappea. Hän hengittää silti nopeasti.

Potilas arvioidaan.

− On selvää, mitä tämä on ja mitä pitää tapahtua. Käyn pitkän ja rehellisen keskustelun potilaan perheen kanssa puhelimessa. Hänet täytyy laittaa hengityskoneeseen ennen kuin tilanne menee huonommaksi.

Näin toimitaan. Samalla uusi potilas tuodaan sisään.

− Hän on myös äärimmäisen sairas ja oksentaa. Hänet täytyy myös laittaa hengityskoneeseen.

Koko päivän ajan Spencer saa puhelimeensa hälytyksiä potilaiden vakavista oireista. Heillä kaikilla on koronavirustauti.

− Mihin kaikki umpilisäkkeen tulehduksesta tai sydänkohtauksesta kärsivät potilaat hävisivät?

Spencer kertoo sydäntä särkevistä puheluista potilaiden omaisten kanssa. He eivät voi olla paikalla, kun potilaan hoidosta päätetään luopua toivottomana. He hyvästelevät läheisensä ja todistavat poislähdön hetkeä FaceTimen välityksellä.

Sairaalan henkilökunta jakaa huoltaan omasta ja kollegojensa turvallisuudesta. Hoito- ja suojautumistarvikkeista on pulaa. Moni henkilökunnan jäsen on saanut tartunnan. Osa on selvinnyt, kaikki eivät.

Kun Spencer lähtee töistä, hän puhdistaa kaiken omaisuutensa. Kotiin saapuessaan hän riisuu vaatteensa jo rappukäytävässä.

− Olimme liian myöhässä pysäyttääksemme viruksen kokonaan, mutta me voimme hidastaa sen leviämistä. Pysykää sisällä. Sosiaalisten kontaktien välttäminen on ainoa asia, joka voi pelastaa meidät nyt, Spencer sanoo.

Hän on itse sairastanut verenvuotokuumetauti ebolan.

− Pelkään silti koronavirusta.

As COVID19 surges across the US, it’s hard to describe the situation inside hospitals for healthcare providers & patients.

We made this video depicting 1 day in the ER to show the painful reality & to remind us why we must remain vigilant. Please watch.pic.twitter.com/JzxcHJKFuP

— Craig Spencer MD MPH (@Craig_A_Spencer) November 29, 2020