SY: Yrittäjien verotusta voi uudistaa, muttei kiristää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Työllisyys ei parane itsestään. Yrittäjillä pitää olla kannustimia hakea kasvua, investoida ja työllistää.

– Siten turvataan myös hyvinvointivaltion taloudellinen perusta, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen muistuttaa hallitusneuvottelijoita.

Suomen Yrittäjien mukaan hallitusohjelmassa täytyy tunnustaa talouden tosiasiat.

– Vaikka talous kasvaa, se on hidastumassa. Suomen taloudessa on myös muita ongelmia: otamme edelleen velkaa, työllisyysaste on liian alhainen ja kestävyysvaje suuri. Tilannetta eivät helpota pilvet maailmantaloudessa, Yrittäjät muistuttaa hallitusneuvottelijoita.

SY:n mukaan pienet ja keskisuuret yritykset voivat työllistää enemmän, jos työllistämisen esteitä puretaan ja paikallista sopimista lisätään myös lakimuutoksin.

– Aivan välttämätöntä on purkaa sopimisen kieltoja, jotka syrjivät järjestäytymättömiä yrityksiä ja niiden työntekijöitä. Sopimisen kiellot estävät työehtosopimuksissa sovitun paikallisen sopimisen laajenemisen yleissitovaan kenttään. Ne asettavat myös yritykset ja niiden työntekijät eriarvoiseen asemaan. Nyt on historiallinen tilaisuus korjata tämä epäoikeudenmukaisuus, Mäkynen sanoo.

Yrittäjien mielestä yrittäjien verotusta voi uudistaa, mutta sitä ei voi kiristää. Osinkoverotuksen kiristäminen leikkaisi kasvua ja työllisyyttä.

Mäkynen tunnustaa, että mahdollinen kansanrintamahallitus aiheuttaa huolia yrittäjille, koska vaalien alla moni Säätytalolla mukana oleva puolue oli kiristämässä yrittäjien verotusta ja torjumassa työmarkkinauudistuksia.

– Tämä voi heijastua investointeihin ja työllisyyteen. Siksi on tärkeää, että hallitusohjelma vähentää huolia. On kuitenkin tärkeä antaa hallitusneuvottelijoille työrauha ja mahdollisuus, hän sanoo.