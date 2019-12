Yrittäjät: Palkkatuki ei ole kruunun jalokivi

Yrityksistä 85 prosentissa ei ole ollut viimeisen kahden vuoden aikana palkkatukea saanutta työntekijää.

Vain 12 prosentissa suomalaisyrityksissä on viimeksi kuluneet kahden vuoden aikana ollut työntekijä, jonka palkkaamiseen saa palkkatukea, kertoo Suomen Yrittäjien teettämä tutkimus. Eniten heitä oli teollisuusyrityksissä (23 %) ja vähiten palvelualalla (9 %).

Eniten palkkatuettuja työntekijöitä on vähintään kymmenen henkilöä työllistävissä yrityksissä.

Lähes viidennes yrityksistä, joka oli palkannut henkilön palkkatuella, olisi palkannut kyseisen henkilön muutenkin.

Kiinnostavaa vastauksissa on myös se, että palkkatukea käyttäneistä yrityksistä jopa 69 prosenttia vastasi, että työntekijän työ jatkuu myös palkkatukijakson jälkeen.

– Palkkatukea hyödyntäneiden yritysten otos on varsin pieni, joten on syytä olla vetämättä hätiköityjä johtopäätöksiä palkkatuen vaikuttavuudesta. Kun asiaa on tutkittu tilasto- ja rekisteriaineiston pohjalta, on selvinnyt, että palkkatuen vaikuttavuus myöhempään työllistymiseen ei ole kovin suuri – työttömyyskuukaudet vähenevät vain alle kuukaudella verrattuna niihin, jotka eivät ole olleet palkkatuetussa työssä, työmarkkinajohtaja Janne Makkula sanoo.

– Jokainen uusi työpaikka on tietenkin tärkeä, mutta palkkatuki ei ole se kruunun jalokivi, jolla työllisyysastetta saadaan nostettu. Merkityksetön se ei kuitenkaan ole, mutta ennen kaikkea tarvitaan rakenteellisia uudistuksia, joilla työllistämistä helpotetaan ja kannusteita työllistyä parannetaan, hän jatkaa.

Yli 40 prosenttia palkkatukea hyödyntäneistä yrityksistä arvioi, että palkkatuen haku- ja maksatusprosessi toimii hyvin.

Makkulan mukaan tämä on myönteinen asia.

– Toisaalta kuitenkin lähes joka viides arvioi sen toimivan huonosti tai erittäin huonosti. Prosessissa on siten selvästi vielä parantamista, hän toteaa.

Yrittäjägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi 1007 pk-yrityksen edustajaa. Tutkimus toteutettiin monimenetelmätutkimuksena, jolloin osa vastaajista osallistui tiedonkeruuseen sähköpostikyselyllä ja osa Gallup Forum -internetpaneelin kautta. Tiedot kerättiin joulukuun 2019 kahden ensimmäisen viikon aikana.