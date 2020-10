Yrittäjät: Metsäteollisuuden linjaus vähentää liittojen valtaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mikael Pentikäisen mukaan ratkaisu tarkoittaa radikaalia muutosta, kun työehtosopimusten yleissitovuus lakkaa.

Suomen Yrittäjät kiittelee Metsäteollisuuden ratkaisua siirtyä paikalliseen sopimiseen.

– Tämä on merkittävä avaus, joka muuttaa Suomen työmarkkinoita. Se on suuri askel kohti yritys- ja työpaikkakohtaista sopimista, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo tiedotteessa.

Työnantajapuolta edustava Metsäteollisuus ry ilmoitti tänään torstaina, että se lopettaa työehtosopimusten tekemisen.

Pentikäisen mukaan Metsäteollisuuden linjaus vähentää liittojen valtaa ja siirtää sitä työpaikoille työtä tekeville. Hän toivoo, että muut alat seuraavat Metsäteollisuutta.

– Tämä on kaikille selkeä viesti siitä, että yrityskohtaisen sopimisen edistäminen lakeja muuttamalla on aivan välttämätöntä yritysten ja työpaikkojen kannalta, Pentikäinen sanoo.

Lainsäädäntöä joustavoitettava

Yrittäjien mielestä Metsäteollisuuden ratkaisu kertoo siitä, ettei työmarkkinoita ole kyetty uudistamaan nykyisen työehtosopimusjärjestelmän kautta.

– On entistäkin tärkeämpää saada työlainsäädäntöä joustavoitettua niin, että pakottavaa sääntelyä vähennetään ja lisätään mahdollisuutta sopia asioista työpaikoilla. Se vahvistaa myös henkilöstön asemaa, Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula sanoo.

Makkulan mukaan Metsäteollisuuden ratkaisu tarkoittaa radikaalia muutosta.

– Tämä on radikaali muutos: ratkaisulla on vaikutuksia koko toimialalle riippumatta siitä, kuuluvatko yritykset työnantajaliittoon vai eivät. Työehtosopimukset, joissa Metsäteollisuus ry on toisena sopijapuolena, lakkaavat myös olemasta yleissitovia. Se milloin näin tapahtuu, vaihtelee työehtosopimuksesta riippuen, Makkula sanoo.