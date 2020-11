Sveitsissä korona joka neljännellä testatulla

Koronaviruksen toisen epidemia-aallon on arvioitu kääntyneen laskuun ainakin Ranskassa ja Belgiassa, joissa tartuntamäärät ovat palanneet lokakuun alkupuolen tasolle.

Tilanne on edelleen heikompi muun muassa Sveitsissä, jossa uusia Covid-19-tapauksia on vahvistettu noin 5000–7000 kappaletta päivässä.

Maan terveysviranomaiset kertoivat tiistaina 142 uudesta kuolemantapauksesta. Tartuntoja todettiin 4560 kappaletta, minkä lisäksi sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä kasvoi 299 henkilöllä.

Positiivisten testitulosten suurta osuutta on pidetty erityisen huolestuttavana merkkinä. Testejä tehtiin yhteensä 19 495 kappaletta, eli virusta havaittiin 23,4 prosentilla testatuista.

The Local -julkaisun mukaan kansanterveysviraston johtaja Virginie Masserey arvioi Sveitsin epidemiatilanteen olevan kaikesta huolimatta tasaantumassa rajoitustoimien vuoksi. Esimerkiksi Geneven kantonissa sairaalahoidon tarve on pysynyt viime päivien aikana tasaisena.

Kantonin tilanne on ollut maan heikoin, sillä koronan ilmaantuvuusluku on edelleen lähes 6000 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Covid today in Switzerland: 142 deaths, 299 hospitalisations, 4560 new cases with only 19'495 Tests, Positivity: 23,4%. Note that hospitalisations are more today than when a few days ago we were above 6000 cases, so today's case number seem off

— Irene Tosetti (@itosettiMD_MBA) November 17, 2020