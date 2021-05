”Suurvaltakilpailun pelko on arktisella alueella olemassa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pekka Haaviston mukaan USA:n ja Venäjän ministerit tapasivat hyvässä hengessä.

Yhdysvaltojen ulkoministerin Antony Blinkenin ja tämän venäläisen virkaveljen Sergei Lavrovin keskiviikkoinen tapaaminen on ilmeisesti käyty hyvässä hengessä, arvioi Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.). Suurvaltojen ulkoministerit tapasivat Arktisen ministerineuvoston Reykjavikissa järjestettävän ministerikokouksen yhteydessä. Haavisto edusti torstaina päättyneessä kokouksessa Suomea.

– Ymmärsin, että näiden hyvähenkisten tapaamisten pohjalta heillä on mahdollisuus dialogia jatkaa. Mehän olemme esittäneet toivomuksen, että suurvaltojen dialogii toimii ja että huippukokous, olisi paikka mikä tahansa, järjestettäisiin, Haavisto kertoi ministerikokouksen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa.

Yhdysvaltojen presidentti Joe Bidenin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin mahdollisesta tapaamisesta on käyty viime aikoina runsaasti spekulaatioita, ja myös Helsinki on mainittu presidenttien mahdollisena kohtaamispaikkana. Haaviston mukaan Suomi on tuonut ilmi valmiutensa isännöidä kokousta.

Arktisen alueen ulkoministereiden tapaamisessa on keskusteltu myös Kiinasta, joka pyrkii vahvistamaan läsnäoloaan arktisella alueella. Pelko turvallisuuspoliittisten jännitteiden kiristymisestä alueella on aito, Haavisto totesi.

– Jonkinlaisen suurvaltakilpailun pelkokin on arktisella alueella olemassa. Toivotaan, että arktinen alue säilyisi kilpavarustelun ulkopuolella, Haavisto sanoi.