Kolme eri alusta Marsiin tänä vuonna

Tänä vuonna alkaa uusi Mars-aikakausi, Vice kirjoittaa.

Kolmen erilaisen aluksen on suunniteltu laskeutuvan Marsiin kesällä 2020: Yhdysvaltojen NASA:n Mars 2020, Euroopan ja Venäjän Rosalind Franklin sekä Kiinan Huoxing-1.

Jos nämä kaikki kolme alusta onnistuvat laskeutumaan Marsiin, olisi kyseessä ensimmäinen kerta, kun planeetalla toimii kolme operatiivista alusta.

Euroopan ja Venäjän Rosalind Franklinin ja Kiinan Huoxing-1:n laskeutuminen Marsiin merkitsisi, että USA ei enää olisi ainoa planeetalla toiminut valtio.

What's next in #space? Commercial programs, the Mars 2020 rover, more satellites, and global internet coverage? Ringing in a new decade with new possibilities https://t.co/ilI9x42xOX via @NPR pic.twitter.com/pnQ6eCnu3I

— Coalition for Deep Space Exploration (@XploreDeepSpace) January 1, 2020