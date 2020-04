Suurtestit alkavat koronan piinaamassa Münchenissä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tutkimuksessa testataan koronaviruksen vasta-aineita väestöstä.

Münchenissä aloitetaan tuhansia testejä käsittävä tieteellinen tutkimus, jonka avulla pyritään selvittämään, kuinka laajasti koronavirus on Saksan väestössä levinnyt ja missä vaiheessa epidemiaa ollaan menossa, kertoo Der Spiegel.

Tutkimuksessa testataan koronaviruksen vasta-aineita satunnaisotoksella valitusta 3 000 kotitalouden joukosta. Ensimmäisten tulosten kerrotaan valmistuvan jo lähipäivien aikana.

Kyseessä on toistaiseksi suurin koronaa koskeva poikkileikkaustutkimus Saksassa. Koronatapauksia on Münchenissä enemmän kuin missään muualla Saksassa.

Tutkimus alkaa sunnuntaina. Tutkimukseen on valittu kattava joukko müncheniläisiä, jotta voidaan tehdä yleistyksiä koskien kaupungin väestöä ja saada osviittaa Saksan muiden alueiden ja suurkaupunkien tilanteesta.

Vasta-aineiden testaaminen tarkoittaa eri asiaa kuin oireilevien henkilöiden testaaminen. Vasta-aineet kertovat siitä, että henkilö on kohdannut koronaviruksen. Kun henkilöllä on viruksen vasta-aineita, on todennäköistä, ettei uutta tartuntaa ainakaan aivan lähiaikoina tule.

Tutkimuksen avulla tutkijat voivat selvittää, kuinka monta ihmistä on tosiasiallisesti saanut tartunnan ja arvioida, kuinka laajasti virus on levinnyt.