Suursijoittaja varoittaa: Osakemarkkinoilla selkeä muutos

Osakkeiden hinnat ovat laskeneet, ja riskiä kuvaava tuoton keskihajonta on noussut lokakuussa.

Syyskuun jälkeen osakemarkkinoilla on tapahtunut työeläkeyhtiö Elon mukaan selkeä suunnanmuutos. Meneillään oleva tuloskausi on yhtiön mukaan keskeisessä asemassa osakemarkkinoiden kehityksen kannalta.

Osakkeiden hinnat ovat laskeneet ja riskiä kuvaava tuoton keskihajonta eli markkinoiden volatiliteetti on noussut, kun poliittiset riskit ovat kasvaneet ja arvopaperimarkkinoiden kykyä välittää kauppoja eli markkinalikviditeetti on kiristynyt.

Elon sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo muistuttaa keskuspankkien elvyttävän rahapolitiikan seurauksista arvopaperimarkkinoilla.

– Ekspansiivisen rahapolitiikan ansiosta eri omaisuusluokkiin on finanssikriisin jälkeisinä vuosina ohjautunut paljon rahaa ja riskillistenkin omaisuusluokkien tuotto-odotukset näyttävät matalammilta. Viime vuosien kehitys huomioiden on tulevina vuosina hyvä varautua selvästi aiempaa alhaisempien tuottojen aikakauteen, hän toteaa.

Yhdysvaltain keskuspankki on jatkanut maltillisesti rahapolitiikkansa kiristämistä, ja kasvun ajuriksi on rahapolitiikan sijaan otettu elvyttävä finanssipolitiikka. Elo arvioikin, että Yhdysvaltojen inflaatiokehitystä on jatkossa seurattava tarkasti.

Syyskuun lopussa Elon sijoitusten tuotto oli 2,2 prosenttia, ja sijoitusten arvo 23,7 miljardia euroa.

– Finanssikriisin jälkeiset vuodet ovat pääsääntöisesti olleet hyvien tuottojen vuosia elvyttävän rahapolitiikan ansiosta. Nyt on hyvä varautua selvästi alhaisempien tuottojen aikakauteen, Hiidenpalo huomauttaa.

Pääomasijoitukset olivat hän mukaansa jälleen parhaiten tuottanut omaisuuslaji osakesijoitusten ohella.

Elon toimitusjohtajan Satu Huberin mukaan tuotot olivat onnistuneen hajautuksen ansiosta positiiviset, vaikka markkinoiden epävarmuus on ollut suuri ja tuottotaso yleisesti alhainen. Hänen mukaansa myös pitkän aikavälin tuotot ovat olleet hyvät.

– Viiden vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 5,7 prosenttia ja kymmenen vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 5,8 prosenttia. Viiden vuoden keskimääräinen reaalituotto oli 5,1 prosenttia ja kymmenen vuoden keskimääräinen reaalituotto oli 4,7 prosenttia, Huber kertoo.