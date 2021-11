Suurlähettiläs vakuuttaa: Kiina on sosialistinen demokratia

Yhteisessä kirjoituksessaan Venäjän ja Kiinan Yhdysvaltain-lähettiläät arvostelevat kovin sanoin Yhdysvaltojen presidentti Joe Bidenin koolle kutsumaa demokratioiden huippukokousta. Joulukuussa järjestettävään virtuaaliseen tapaamiseen on kutsuttu yli sata maata, Suomi mukaan lukien.

Venäjä ja Kiina eivät ole kutsuttujen joukossa. Nyt maita edustavat diplomaatit Anatoly Antonov ja Qin Gang syyttävät Yhdysvaltoja ”kylmän sodan aikaisesta mentaliteetista”. National Interest-lehteen kirjoittavat lähettiläät kuvailevat tapaamisen synnyttävän uusia jakolinjoja ja syventävän ideologista vastakkainasettelua valtioiden välillä.

Kiinaa ja Venäjää syytetään yleisesti ihmisoikeusrikkomuksista ja demokraattisten oikeuksien rajoittamisesta.

Lähettiläät ovat asiasta eri mieltä.

– Kiina on laaja, kokonaisvaltainen sosialistinen demokratia. Se heijastaa kansan tahtoa, sopii maan todellisuuteen ja nauttii suurta kansansuosiota. Kiinassa ihmisillä on oikeus vaaleihin, ja he voivat osallistua kansalliseen hallintoon, käyttämällä valtaansa kansankongressien välityksellä, kirjoituksessa kuvaillaan.

Myös Venäjän poliittista järjestelmä puolustetaan kirjoituksessa.

– Venäjä on demokraattinen liittovaltio ja oikeusvaltio, jossa vallitsee tasavaltalainen hallitusmuoto. Demokratia on maan poliittisen järjestelmän keskeisin periaate. Perustuslakiin vuonna 2020 kansanäänestyksellä hyväksytyt lisäykset vahvistivat demokraattisia instituutioita.

Muun muassa Freedom House-ajatushautomon mukaan sekä Kiina että Venäjä ovat ei-vapaita valtioita, joissa poliittiset – sekä kansalaisoikeudet eivät toteudu.

Yhdysvaltojen välit Kiinaan ja Venäjään ovat viime aikoina kiristyneet. Yhdysvaltoja on huolestuttanut etenkin Kiinan tiukempi suhtautuminen Taiwaniin ja saareen kohdistuvat sotilaalliset provokaatiot.

Taiwan on kutsuttu joulukuun huippukokoukseen.

Muun muassa Viron ex-presidentti Toomas Hendrik Ilves on kommentoinut lähettiläiden kirjoitusta Twitterissä.

– Venäjää lukuun ottamatta yksikään näistä sanoista ei vastaa todellisuutta: ei demokratia, liittovaltio, oikeusvaltio tai tasavaltalainen, Ilves ruotii kirjoituksessa esiintyvää virkettä ”Venäjä on demokraattinen liittovaltio ja oikeusvaltio, jossa vallitsee tasavaltalainen hallitusmuoto”.

Other than the word "Russia", not a single word in this sentence bears any resemblance reality: neither democratic, federative, law-governed state nor republican.

"Russia is a democratic federative law-governed state with a republican form of government." https://t.co/qp3akDuYG2

— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) November 27, 2021