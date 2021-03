Suurlähettiläs IL:lle: Ukrainalaiset eivät ikinä luovu Krimistä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ukrainan Suomen-suurlähettiläs Olga Dibrovan mukaan usko miehityksen päättymiseen elää.

Iltalehden haastattelema Ukrainan uusi Suomen-suurlähettiläs Olga Dibrova sanoo, etteivät ukrainalaiset ole antamassa periksi Krimin suhteen, vaan uskovat tilanteen ratkeamiseen. Venäjä miehitti Krimin vuonna 2014.

– Ukrainalaiset eivät ikinä luovu Krimistä. Meillä on sanonta, jonka juuret ovat kristinuskossa: usko voi siirtää vuoria. Uskomme todella, että Krimin miehitys voi päättyä, Dibrova sanoo.

Venäjän toimien vuoksi Yhdysvallat ja Euroopan unioni ovat asettanut sitä vastaan pakotteita. Ne ovat saaneet osakseen arvostelua siksi, ettei niitä ole nähty kovin tehokkaina. Dibrovasta ne kuitenkin vaikuttavat hiljalleen.

– Ne kyllä vaikuttavat. Krim on nykyisin kallis paikka, ei kunnollista matkailua, investointeja on erittäin vaikea tehdä, pyhiinvaellusmatkat eivät ole mahdollisia. Myös merenkulku on ollut ongelmissa. Pakotteet kyllä vaikuttavat.

Dibrovan mukaan miehityksen purkaminen edellyttää kansainvälistä tietoisuutta ja yhteistyötä.

– Meidän on lisättävä kansainvälisen yhteisön tietoisuutta sekä Krimin että Itä-Ukrainan tilanteesta. Vastikään YK:n yleiskokouksen keskusteluissa Krimin ja Donbasin alueiden tilanteet nousivat esille. Haluankin kiittää Suomea erittäin voimakkaasta lausunnosta asiassa ja tuesta Ukrainalle.