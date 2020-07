Suurkaupunki kuuden viikon täyssulkuun

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Australian Melbournessa otettiin käyttöön kovat koronaotteet.

Australian toiseksi suurin kaupunki ja ja Victorian osavaltion pääkaupunki Melbourne siirtyy keskiviikkona kuuden viikon täyssulkuun.

Australian yleisradioyhtiön ABC:n ja Melbourne Herald Sunin mukaan syynä ovat uudet koronavirustartunnat. Kaupungissa todettiin viimeisen vuorokauden aikana yhteensä 191 uutta tartuntaa. Se oli yli 95 prosenttia kaikista Australiassa viimeisen vuorokauden aikana todetuista tartunnoista.

Sulku koskee noin viittä miljoonaa Melbournen alueella asuvaa ihmistä.

– Jos epäonnistumme näiden askelien ottamisessa, ei ole kyse enää muutamasta sadasta tartunnasta päivässä. Tartuntoja tulee paljon enemmän, ja epidemia lähtee todella hallinnasta, Victorian osavaltion pääministeri Daniel Andrews totesi tiistaina.

– Meidän täytyy olla realistisia kohtaamistamme olosuhteista. On hyväksyttävä, ettei tämä [pandemia] ole ohi. Teeskenteleminen, että se olisi ohi koska vain haluamme asian olevan niin, ei ole ratkaisu.

Melbournen asukkaat saavat poistua kotoaan vain töihin, ruokakauppaan, hakemaan ruokaa, lääkäriin tai opiskelemaan. Kotoa ei tule poistua, mikäli esimerkiksi töitä tai opiskelua pystyy tekemään kotoa. Myöskään perheen ulkopuolisia tapaamisia ei sallita, ei edes asukkaiden omissa kodeissa.

Liikkumisrajoitusten rikkomisesta seuraa sakkoa. Korkeimmillaan sakkojen suuruus on 11 000 australian dollaria, eli noin 6760 euroa.

Australiassa on todettu tähän mennessä 8 755 vahvistettua koronavirustartuntaa. Menehtyneitä on 106. Australiassa on noin 25 miljoonaa asukasta.